綠委提案邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕

▲嘉義淹水災情慘重。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者陳家祥／台北報導

受到丹娜絲颱風、西南氣流影響，中南部地區連日豪雨成災，行政院將在本週院會通過特別條例，適用範圍將一併納入丹娜絲颱風、0728豪雨災害。今立法院程序委員會時，民進黨立委本提案邀行政院長卓榮泰赴立院針對災情進行專案報告，但卻臨時撤案，讓藍白委員一陣錯愕驚呼，王鴻薇還「蛤」了一聲，納悶「怎麼會這樣」。

民眾黨團主任陳智菡說，民進黨立委郭國文、林俊憲等19位委員昨天向立法院議事處提出討論事項，因應台南、嘉義因風災豪雨導致重大災損，邀請行政院長卓榮泰到立法院，就「加速推動丹娜絲颱風及0708豪雨災區復原重建工作」進行專案報告並備質詢，民眾黨團相當認同此案，今早上黨團晨會也拍板，要將此案排在前三案，盡速邀請卓榮泰院長以行政院之高度，向國人報告如何加速推動災區復原重建、整合中央地方資源與橫向溝通協調。

「孰料，現在開程序委員會，正在討論並確認院會議程，議事人員卻宣告郭國文、林俊憲委員撤案了！」陳智菡納悶，撤案是發生甚麼事？研判有3種可能。第一，丹娜絲颱風及豪雨後，重建速度緩慢、中央地方協調失靈，卓榮泰報告會很難看，行政院拜託同黨立委撤案；第二，美國對台關稅20%，不是暫定而是「已定」，賴政府不敢面對，要卓榮泰院長躲好躲滿；第三，以上皆是。

丹娜絲颱風百年罕見由台灣海峽北上，從嘉義登陸，造成台灣西南部地區嚴重災損；加上極端氣候影響，雲嘉南甚至高屏地區，持續受到西南氣流強降雨影響，在7月28日後接連發生水災，連續的災情使得重建工作更需要中央整合協助。

行政院發言人李慧芝指出，院長卓榮泰已在上週四院會時宣布啟動研擬「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」，並擬於本週四提出草案，今日在視察「0728豪雨災害應變中心」時進一步指示，目前草擬階段的重建特別條例草案，將會一併考量近日中南部豪雨致災等連貫性災情，擴大適用範圍以因應災民的直接需求。