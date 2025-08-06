新北公務人力活化「內陞率達7成」　侯友宜：持續爭取加給留才

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（6日）召開市政會議，由人事處以「活化公務人力 新北團隊有夠力」進行專題報告，市長侯友宜表示，市府同仁是推動市政建設的核心，面臨員額不足的挑戰，市府積極推動各項因應措施，包括員額彈性管理及跨域人才培育，同時向中央爭取各項獎金加給，留任人才，持續提供民眾穩定且優質的服務。

侯友宜表示，新北市屬大型都會城市，人口眾多，第一線公務員工作相對繁重，為提升人才進入市府服務及留任意願，市府精進各項人事措施，包括員額彈性管理，人員晉用採以內陞為主、外補為輔原則，鼓勵優秀人才內陞，目前內部晉用率達7成，有效提升市府政務推動穩定性。此外，市府也透過跨域專業訓練，培養人員跨領域能力和多元化技能，讓年輕同仁看到職場前景。

侯友宜指出，市府6成以上同仁肯定職場環境友善程度，但市府同仁多處於中壯年齡，同時面臨工作壓力及家庭老幼照護壓力，除鼓勵長官多加體恤，讓同仁感受支持力量外，也叮囑各局處通力合作，營造整體職場的友善環境。針對同仁加給津貼，市府也積極爭取中央支持，包括工程人員不開業獎金、動保人員危險職務加給及外勤社工人員公職專業加給與聘用勤務津貼，提升專業人才的留任誘因。