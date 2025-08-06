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基隆2里長拿公家土地亂收停車費「每月削5萬」　遭搜索約談

▲基市2里長疑涉公地使用不當 遭檢調搜索調查台62橋下停車場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆台62線橋下停車場疑違法收費圖利，基隆2里長與環保局區隊長涉貪交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台62線東西向萬瑞快速道路大武崙出口橋下停車場傳出弊案，基隆地檢署昨（5日）指揮法務部調查局新北市調查處重新站，搜索基隆市安樂區公所、中崙里長李源林、新崙里長林金龍辦公處等多處。今（6日）凌晨3時許，檢方認定李、林與負責記帳的基隆市環保局清潔隊區隊長徐晉旺等3人涉犯《貪污治罪條例》圖利等罪，分別諭知8萬至10萬元不等交保。

據了解，該案可追溯至2018年，交通部公路總局為活化利用台62線0K+300段橋下空間，與基隆市政府、安樂區公所及當地民意代表會勘後，決議將P6-A2橋下區域規劃為中崙與新崙里民專用公共停車場，盼提升周邊停車便利性。

▲基市2里長疑涉公地使用不當 遭檢調搜索調查台62橋下停車場。（圖／記者郭世賢翻攝）

近日檢調接獲檢舉，質疑該處公共停車場疑遭挪作他用，甚至涉及圖利行為。經查，該橋下用地由公路總局無償借用予安樂區公所使用，2名里長以管理及清潔為由，向抽中停車位的50名車主每月收取1,000元，並由清潔隊區隊長徐晉旺協助記帳。檢調正釐清資金流向與是否還有其他公3人是否涉及不法。

基隆地檢署5日上午指揮調查人員搜索安樂區公所、中崙、新崙兩里辦公室與李、林兩位里長及徐晉旺的住處，並前往區公所調閱資料。3人經移送複訊後，檢方於今日凌晨認定3人涉犯圖利等罪嫌，分別諭知李源林10萬元、林金龍與徐晉旺各8萬元交保。

▲基市2里長疑涉公地使用不當 遭檢調搜索調查台62橋下停車場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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