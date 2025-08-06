警大校長黃明昭剛上任就爆碩士論文涉抄襲　校方發聲明反駁

▲警大校長黃明昭8月1日才上任就職未滿一週，遭爆料其碩士論文涉嫌抄襲，圖為宣誓就職畫面。（資料照／中央警大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書社群「靠北police」發文，中央警大校長黃明昭碩士論文《街頭搶奪犯罪者決意歷程之研究—以台北縣轄區為例》涉嫌抄襲其指導教授謝明彥，兩篇論文相似度破表，經AI比較文字重疊率高達45.07%；警大今（6）日回應，經比較後研究對象、研究樣本、統計年度範圍、研究方法、訪談對象、訪談結果分析，與結論建議深化分析均具獨創性，與指導教授之研究報告不同，校方訂有學術倫理相關調查與處理機制，本案將循規定程序辦理，以維學術誠信。

臉書社群「靠北police」昨天有網友發文指稱，黃明昭的碩士論文《街頭搶奪犯罪者決意歷程之研究—以台北縣轄區為例》（2004）抄襲警政署花24萬做出來的研究案《街頭搶奪犯罪問題研究》（2006），研究案主持人還是黃校長的指導教授謝明彥。兩篇論文論文相似度破表，有14頁是連續複製貼上一字不改，丟AI比較兩篇文字重疊率45.07%。

▲中央警大校長黃明昭8月1日才上任就職未滿一週，遭爆料碩士論文涉嫌抄襲。（圖／翻攝自臉書「靠北police」）

此外，研究文獻之動機與搶奪犯背景資料（如性別教育職業統計數據與描述段落）一字未改，只抽換數據研究目的、名詞定義與理論架構使用一致，狂抄14頁複製貼上。研究方法與章節安排相同，內文大量段落雷同，轉折詞、漏字甚至標點符號與語句完全相同，另外，第8頁寫【女性為18】漏一個【人】字，兩篇錯得一模一樣，研究結論也抄。研究建議從【裝高品質監視器】到【民眾走路注意安全】等語句與順序都黏在一起，指導教授為謝文彥，研究主題、時程、數據皆相似，發表時間只差兩年，如果黃明昭的碩論真是延伸謝文彥的研究計畫，為什麼沒在正文中明確揭露關係？只在最後放在參考文獻？也沒在謝詞中提到老師提供資料？

針對上述質疑，警大則回應，黃明昭校長於民國93年就讀本校犯罪防治研究所，撰寫其碩士論文《街頭搶奪犯罪者決意歷程之研究—以台北縣轄區為例》，係以指導教授謝文彥老師主持之政府委託研究案—「街頭搶奪犯罪問題研究」為基礎，針對當年街頭搶奪案最嚴重之臺北縣進行延伸性研究。二者犯罪學理論基礎相同，但研究對象、研究樣本、統計年度範圍、研究方法、訪談對象、訪談結果分析，與結論建議深化分析，均具獨創性，與指導教授之研究報告不同。

▲中央警大校長黃明昭碩士論文遭爆料涉嫌抄襲，圖為就職當天由內政部長劉世芳監交就職典禮。（資料照／中央警大提供）

此外，民國90年代初期「街頭搶奪」為當時社會盛行之犯罪問題及重要的研究議題，論文作者當時服務於台北縣警察局刑事單位，對研究議題具有實務偵辦之經驗，在進入犯罪防治研究所修課期間，本於學術研究論文回應犯罪實務的理念，與授課老師討論後，決定論文的方向與題目，由指導教授提供研究資料（包括犯罪理論與理論衍生之構念）與文獻回顧（譬如街頭犯罪盛行率與可能成因），撰寫論文後並依據指導教授意見修改文稿，該論文有於參考文獻中列引研究報告。

經初步檢視，該論文採用與研究報告不同的研究架構與方法（加害者特性暨情境因素，經決意歷程，對搶奪行為及終止搶奪行為之影響），採取實證訪談、分析被害情境調查及刑案現場勘查資料等方式，進行純質性之研究探討，且自行挑選10名研究對象進行深度訪談。因街頭搶奪犯罪之類型與成因，本有縣市地域差異之可能存在，其研究結果、發現及建議有相同結論，顯見街頭搶奪有犯罪成因本質共通性，但仍有地域性之獨特發現與建議，此為該論文研究之價值所在。此外，校方訂有學術倫理相關調查與處理機制，本案將循規定程序辦理，以維學術誠信。