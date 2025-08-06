聯結車載「史詩級超長」H型鋼構...右轉擊落騎士　恐怖畫面曝

▲桃園市一輛聯結車昨天中午載運H型鋼構至某建築工地，由桃園區三民路右轉永安路時，過彎時掃到機車騎士倒地，圖為肇事瞬間監視畫面。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛聯結車昨（5）日中午載運H型鋼構至建築工地，行經桃園區三民路右轉永安路時，過彎時掃到機車騎士倒地，桃園警方查出，聯結車所載的H型鋼構超出聯結車後緣，轉彎時掃到路口停等紅燈林姓騎士，幸好僅手腳擦傷未被捲入輪下，員警為雙方酒測，酒測值均為零，聯結車周姓男子駕駛聯結車因載運鋼構超長，員警依道路交通管理處罰條例規定當場開出罰單，最高將面臨1萬8千元高額罰鍰。



▲一輛聯結車昨天中午載運H型鋼構至某建築工地，過彎時掃到機車騎士倒地，員警在工地發現該輛肇事聯結車違規事實。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局景福派出所及交通中隊昨天中午處理這則事故，聯結車載運H型鋼構已超出後緣肇事，員警到場處理時發現，大型車因駕駛座較高、車身長，導致視線死角，不易發現車頭旁或車後方情況，容易衍生傷亡交通事故。此外，大型車轉彎時，內側後輪會向內偏移，偏移軌跡與前輪軌跡間的距離叫做「內輪差」，提醒駕駛人與大型車輛應保持適當距離，以策安全。

▲桃園警方提醒大型車輛過彎時會產生內輪差，小型汽機車應保持安全距離。（圖／桃園警分局提供）



桃園警分局分析轄區交通事故發現，砂石車等大型車輛容易因「視線死角、內輪差」等因素，肇事比率較高，有加強執法必要。統計今年初至8月初，取締砂石（大型貨）車重點違規，超載、超長、超寬、不依路線行駛等合計達400件，員警攔查時會針對車上所載運物品檢查，確認有無載運其他違規土方、環保廢棄物等情事。

▲桃園警方針對大型車輛進行攔查，以確認有無載運其他違規土方、環保廢棄物等情事。（圖／桃園警分局提供）



桃園警分局呼籲，大型車駕駛應依規定配備行車視野輔助系統，以確保設備正常運作，行駛時應遵守交通規則，轉彎、變換車道或倒車時更應特別注意，嚴防「視野死角及內輪差」造成事故，警方將持續結合監理單位，針對大型車進行聯合稽查，檢查是否依規定裝設行車視野輔助系統、視野輔助系統有無正常運作、有無超載、超長、超寬、滲漏、貨物綑綁是否牢固、不依照路線行駛或違規轉彎等行為，以防制大型車交通事故發生。