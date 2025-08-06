　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聯結車載「史詩級超長」H型鋼構...右轉擊落騎士　恐怖畫面曝

▲桃園市一輛聯結車昨天中午載運H型鋼構至某建築工地，由桃園區三民路右轉永安路時，過彎時掃到機車騎士倒地，圖為肇事瞬間監視畫面。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市一輛聯結車昨天中午載運H型鋼構至某建築工地，由桃園區三民路右轉永安路時，過彎時掃到機車騎士倒地，圖為肇事瞬間監視畫面。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛聯結車昨（5）日中午載運H型鋼構至建築工地，行經桃園區三民路右轉永安路時，過彎時掃到機車騎士倒地，桃園警方查出，聯結車所載的H型鋼構超出聯結車後緣，轉彎時掃到路口停等紅燈林姓騎士，幸好僅手腳擦傷未被捲入輪下，員警為雙方酒測，酒測值均為零，聯結車周姓男子駕駛聯結車因載運鋼構超長，員警依道路交通管理處罰條例規定當場開出罰單，最高將面臨1萬8千元高額罰鍰。

▲一輛聯結車昨天中午載運H型鋼構至某建築工地，過彎時掃到機車騎士倒地，員警在工地發現該輛肇事聯結車違規事實。（圖／桃園警分局提供）
▲一輛聯結車昨天中午載運H型鋼構至某建築工地，過彎時掃到機車騎士倒地，員警在工地發現該輛肇事聯結車違規事實。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局景福派出所及交通中隊昨天中午處理這則事故，聯結車載運H型鋼構已超出後緣肇事，員警到場處理時發現，大型車因駕駛座較高、車身長，導致視線死角，不易發現車頭旁或車後方情況，容易衍生傷亡交通事故。此外，大型車轉彎時，內側後輪會向內偏移，偏移軌跡與前輪軌跡間的距離叫做「內輪差」，提醒駕駛人與大型車輛應保持適當距離，以策安全。

▲桃園警方提醒大型車輛過彎時會產生內輪差，小型汽機車應保持安全距離。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方提醒大型車輛過彎時會產生內輪差，小型汽機車應保持安全距離。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局分析轄區交通事故發現，砂石車等大型車輛容易因「視線死角、內輪差」等因素，肇事比率較高，有加強執法必要。統計今年初至8月初，取締砂石（大型貨）車重點違規，超載、超長、超寬、不依路線行駛等合計達400件，員警攔查時會針對車上所載運物品檢查，確認有無載運其他違規土方、環保廢棄物等情事。

▲桃園警方針對大型車輛進行攔查，以確認有無載運其他違規土方、環保廢棄物等情事。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警方針對大型車輛進行攔查，以確認有無載運其他違規土方、環保廢棄物等情事。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局呼籲，大型車駕駛應依規定配備行車視野輔助系統，以確保設備正常運作，行駛時應遵守交通規則，轉彎、變換車道或倒車時更應特別注意，嚴防「視野死角及內輪差」造成事故，警方將持續結合監理單位，針對大型車進行聯合稽查，檢查是否依規定裝設行車視野輔助系統、視野輔助系統有無正常運作、有無超載、超長、超寬、滲漏、貨物綑綁是否牢固、不依照路線行駛或違規轉彎等行為，以防制大型車交通事故發生。

 【更多新聞】

網傳「慈湖園區拆光光！」　桃市風管處PO美照打臉謠傳

「玩我！妳死定了」！惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　下場曝光

桃園議員游吾和父女詐助理費　刪對話紀錄+銷毀存摺...收押禁見

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳宗憲又要當阿公？鬆口鹿希派與盧鼎惠婚期　跟兒緊急開會
川普嗆「印度經濟已死」！威脅加碼25%關稅　莫迪政府震驚反應
快訊／TBC爆欠3.45億授權費「停播4大台」　中嘉最新聲明
減重網紅醫10天奪2命！　家屬怒控「醫界宋七力」
大台北防午後雷雨　周日再變天
公車輾死女大生！家屬控只願賠30萬　巨業回應了
不是大甲媽、白沙屯！　遶境最強宮廟「兩個月狂吸319萬人」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗自小客闖紅燈！休旅車被撞一路倒退嚕　婦整理花盆慘受傷

孝順男急趕回家顧失智母！山路低血糖摔車被壓　士林警及時救援

快訊／高雄愛河又有浮屍！清潔工驚見男子漂河面　嚇壞報警

台積電嘉義廠又爆工安意外！工人5公尺高墜落　2個月已6起

士林分署首例！攜手2稅捐機關承受欠稅戶土地　1151萬收歸國庫

雲林男認雙親邪靈附身持刀砍殺！母死父傷　二審仍判12年

台中行車糾紛「雙鋸男」揮鐵條嗆聲　野馬轎跑車嚇到往後嚕

女照服員裸下體顧小腦萎縮人夫！鎖門躺床遭抓姦　正宮心碎怒告

彰化芬園混凝土車失控翻覆　消防破窗救出駕駛送醫

公車輾死女大生！家屬控只願賠30萬　巨業否認：尚未實質協商

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

苗栗自小客闖紅燈！休旅車被撞一路倒退嚕　婦整理花盆慘受傷

孝順男急趕回家顧失智母！山路低血糖摔車被壓　士林警及時救援

快訊／高雄愛河又有浮屍！清潔工驚見男子漂河面　嚇壞報警

台積電嘉義廠又爆工安意外！工人5公尺高墜落　2個月已6起

士林分署首例！攜手2稅捐機關承受欠稅戶土地　1151萬收歸國庫

雲林男認雙親邪靈附身持刀砍殺！母死父傷　二審仍判12年

台中行車糾紛「雙鋸男」揮鐵條嗆聲　野馬轎跑車嚇到往後嚕

女照服員裸下體顧小腦萎縮人夫！鎖門躺床遭抓姦　正宮心碎怒告

彰化芬園混凝土車失控翻覆　消防破窗救出駕駛送醫

公車輾死女大生！家屬控只願賠30萬　巨業否認：尚未實質協商

川普誇口「台積電將投資3000億美元」 　藍要求：賴清德出來講清楚

823罷免戰略調整？　何博文強調與公民同行：陸戰隊深入巷戰

機警女網購遇詐團未上鉤　內埔警即時宣導防詐

女好奇上網查丈夫名字　意外發現驚人秘密「2年內狂娶3名老婆」

照護弱勢人設大崩壞　遭控霸凌、中飽私囊　台北海大回應

台女星「羽田機場目睹超扯一幕」！往她臉狂撲 一秒臉綠：公德心去哪

川普要台積電投資3千億美元　趙少康：政府說台美關係史上最好？

苗栗自小客闖紅燈！休旅車被撞一路倒退嚕　婦整理花盆慘受傷

1到5月交通事故「奪1154人命」創新低　高齡者反增5.2%

凍竹科預算、立院出席率吊車尾　罷團籲：守護新竹、罷免林思銘

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

社會熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

快訊／凌晨爆爭吵！嘉義妻「水果刀怒捅」殺死夫

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

青鳥書店4年撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

土地公廟旁拉客　警破賣淫集團9女被逮

青鳥女神淪小三　還跟張鐵志「澀谷牽手」被拍

即／台中七期豪宅意外　男子9樓墜落慘死

日月潭涵碧樓　男主管約砲女員工：讓我戳一下

把持「台積電資源」剝削學生　惡劣女教授爆逼回捐薪水

快訊／台中大樓惡火1男困陽台喪命　百人夜逃

台積電「內鬼洩密」手法曝光　竊取者為台積電前員工

更多熱門

相關新聞

天雨路滑超車不當！台61拖板車自撞「折甘蔗」

天雨路滑超車不當！台61拖板車自撞「折甘蔗」

一輛拖板車今(2)日上午行經台61線西濱芳苑路段時，疑似超車不慎，天雨路滑失控自撞護欄及分隔島，整輛車「折甘蔗」，一度造成後方大塞車，所幸未造成人員傷亡，芳苑警分局緊急調派轄區各派出所員警前往指揮管制，封閉車道2小時進行拖吊作業，目前已恢復通車。

懷疑社區保全向媒體爆料　他半夜按鈴騷擾遭警告誡

懷疑社區保全向媒體爆料　他半夜按鈴騷擾遭警告誡

即／拖板車司機裝載螺旋鑽頭　慘遭前後夾擊慘死

即／拖板車司機裝載螺旋鑽頭　慘遭前後夾擊慘死

忠孝橋車禍事故　車流一度回堵

忠孝橋車禍事故　車流一度回堵

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

AMG賓士、挖土機、聯結車8/5台南地檢變價拍賣開搶

關鍵字：

聯結車H型鋼構險奪人命桃園警方開罰最高18000元

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

沈玉琳「在家病發經過曝」

快訊／川普稱台積電要投資3000億美元

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

女大生撞臉大S爆紅！挨酸暴怒刪光照

魏如萱母子戀夏季限定　年下網紅Ian爆離開台灣

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面