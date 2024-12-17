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衛福部桃園醫院慶祝創院45周年　院長楊南屏植樹象徵守護健康

▲衛福部桃園醫院今天上午舉辦「感恩桃醫45、永續深耕守護」院慶植樹儀式，由院長楊南屏帶領同仁植樹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部桃園醫院今天上午舉辦「感恩桃醫45、永續深耕守護」院慶植樹儀式，由院長楊南屏帶領同仁植樹。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院慶祝創院45周年，今（17）日上午舉辦「感恩桃醫45永續深耕守護」院慶植樹活動，由院長楊南屏邀請各級貴賓共同見證醫院45年來的努力與成長。楊南屏指出，栽種包括羅漢松、梅樹等45棵小樹苗分別象徵四季常青與傲雪凌寒特質，亦代表堅守守護民眾健康初心與象徵醫療團隊面對挑戰時不屈不撓的毅力，期望桃園醫院未來持續守護民眾健康、耕耘永續發展的承諾。

衛福部桃園醫院今天上午10時舉辦「感恩桃醫45、永續深耕守護」院慶植樹儀式，院長楊南屏表示，這次選擇羅漢松、梅樹等樹種別具象徵意義，其中羅漢松代表四季常青，象徵醫院45年來堅守守護民眾健康初心，展現穩健發展的精神；梅樹則以傲雪凌寒特質，象徵醫療團隊面對挑戰時不屈不撓的毅力，並為社區注入生機與希望。45棵小樹苗寓意著醫院的成長與茁壯，喻示桃園醫院未來持續守護民眾健康、耕耘永續發展的承諾。

▲衛福部桃園醫院今天上午舉辦「感恩桃醫45、永續深耕守護」院慶植樹儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部桃園醫院今天上午舉辦「感恩桃醫45、永續深耕守護」院慶植樹儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛福部醫福會副執行長賴慧貞致詞時說，醫療機構在實踐永續發展目標（SDGs）和邁向淨零排放的過程，扮演不可或缺關鍵角色。桃園醫院多年來以多元化急重症醫療服務為基礎，透過提升醫療效率與資源管理，不僅增強桃竹苗地區醫療可近性，更推動ESG（環境、社會與公司治理）方面走在前列，為永續醫療提供了範例。

楊南屏也提及，醫院在急救與癌症診療領域取得卓越成績，並通過跨專業合作與資源整合，實現全人照護理念。未來醫院將以病人身心靈健康為核心，致力於提供尖端醫療技術與個性化關懷，成為全民的健康守護者。

楊南屏強調，回顧創院45年歷程，桃園醫院始終秉持「以病人為中心」的理念，專注於提升醫療品質與服務深度。從硬體設備的擴建到軟實力的提升，醫院持續創新與優化，為不同年齡層及族群提供最適切的治療方案。醫院今天透過植樹活動，展現對環境保護承諾，以實際行動回饋社會。

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