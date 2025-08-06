雨水無情人心有情　台南菁寮的明天正迎來新的希望之光

▲立委陳亭妃6日召集水利局與地方議員於菁寮召開會議，攤開排水分佈圖討論水患解決方案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣雨量如瀑，728豪雨後，台南後壁菁寮老街一度淹水及腰，彷彿「屋漏偏逢連夜雨」，民眾驚魂未定，立委陳亭妃6日迅速召集地方水利局、區公所、議員趙昆原及菁寮里長張文哲，齊聚一堂，攤開「地方排水分佈圖」，跨單位對症下藥，為菁寮水患謀求根本解方。

這不是一次簡單的會議，而是一次沉重而又充滿希望的對話。陳亭妃指出，這場水災不只是偶發的風雨戲碼，而是舊部落區——菁寮與崩埤排水系統結構上的老舊困境，必須全面翻新。她強調，排水系統應以「分洪」為核心理念，分散排水壓力，不讓一條排水路徑成為整個社區的命脈。

水利局承諾，一週內完成排水「水理分析」，並擬定後續改善方案，緊接著將展開說明會，誠邀居民一同參與、共襄盛舉，讓整體方案走入民心。張文哲里長則點出老街排水側溝的設計缺陷，建議檢討排水流向是否與抽水站同步，並呼籲側溝必須加大加寬，一個月內給出具體檢討報告。議員趙昆原也建議降低抽水站起抽點高度，提升排水效率。

陳亭妃語重心長地說：「水患不是孤立一點的問題，而是整個系統性的挑戰。只有深刻洞悉問題的核心，方能從根本拔除這把利刃。」她也保證，將持續督導工程進度，並全力爭取中央資源，讓菁寮從此遠離水患陰霾，重塑安全、宜居的家園。