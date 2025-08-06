台南市府攜手五大總工會　訪視六戶家庭發送慰助金

▲台南市勞工局與五大總工會代表組隊訪視職災家庭，送上實質慰助與溫暖關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助因職業災害陷入困境的勞工家庭，台南市勞工局偕同五大總工會提供即時關懷與慰助金援助，6日勞工局與工會代表組隊，親自走訪6戶受職災影響的勞工家庭，致贈總額12萬元慰問金，並由華南銀行新市分行捐贈白米與沐浴乳，傳遞社會溫情與「希望家園」政策的實踐精神。

首站來到安平區，黃姓男子今年58歲，為日領臨時工，因未加保勞健保，職災後經濟更形困窘。其於2025年7月在七股區屋頂進行帆布鋪設作業時墜落，造成頭部撕裂與左肩脫臼。因前妻患有罕見疾病，黃男仍負起照護責任，家中育有一女，目前因經濟壓力休學打工，全家生活艱辛，急需外界伸援手。

永康區邵姓男子為外送平台騎士，途中遭遇違規車輛撞擊，導致左半身多處骨折與挫傷，休養期間適逢家人失業，沉重醫療費讓整個家庭陷入財務困境。雖尚有復工意願，但傷勢需長期療養，肇事者又未負責賠償，現階段生活需依靠外界協助。

歸仁區黃姓男子，今年66歲，與胞弟同住。於2月工作期間，因機械故障發生職災，左手四指截肢，喪失工作能力。其原職為需長時間負重之勞務，傷後難以重返職場，成為家中唯一經濟來源中斷，生活窘迫。

仁德區王姓男子，56歲，於2024年11月在高雄前鎮工作時自合梯高處墜落，致顱內出血與胸椎壓迫性骨折。因腦傷造成意識不清，需住護理之家照護。家庭收入單靠妻子與初入職場之子女，基本生活已捉襟見肘，還須負擔高額醫療費用，壓力沉重。

麻豆區李姓女子，為居服員，於2025年4月通勤途中遭遇車禍，右小腿骨折至今尚未康復。獨居簡陋鐵皮屋內，嘗試復工卻遭僱主以體力未恢復為由拒絕。目前無穩定收入，生活所需仍須支付房租與日常支出，難以為繼。

新營區另一位李姓男子，於2024年11月下班途中自撞電線桿，導致多處內臟重創與頸椎、頭部傷勢。雖病況穩定，但需長期治療與休養，已離職、失去固定收入，目前僅靠職災傷病給付維生，還須負擔房貸，經濟重擔不堪負荷。

勞工局長王鑫基表示，感謝五大總工會與華南銀行攜手投入關懷行動，展現社會共同守護勞工的實際作為。他也提醒企業應強化職安意識，營造安全工作環境；勞工亦應提升作業與通勤的警覺性，避免憾事發生。民眾若對職災權益有疑問，可電洽勞工局專線：06—6377337（民治市政中心），或06—2991111分機8535、8538、1036（永華市政中心），將有專人提供協助。

南市府與工會此次聯手發送慰問金與物資，不只是援助，更是一種信念——即使遭逢職災困頓，也不該獨自承受，讓每一位勞工在艱難中看見希望的曙光。