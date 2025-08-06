　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

受災戶屋頂只剩帆布　公路局找11營造廠修繕「低收戶免費修」

▲▼公路局媒合11家營造業廠商投入災害復原重建家園工作。（圖／公路局提供）

▲公路局媒合11家營造業廠商投入災害復原重建家園工作。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

風災和豪雨重創南部，為協助台南市受災戶民宅及公共設施加速復原，行政院要求各部會協助，公路局媒合11家營造業廠商投入災害復原重建家園工作，十億營造公司今上午9時開工，並致贈慰問金給住戶，交通部長陳世凱表示，感謝廠商先行免費幫低收入戶民眾修繕房屋，讓民眾恢復正常生活。

丹娜絲颱風和連日豪雨肆虐，台南地區受災嚴重行政區有17個，由於受災戶數相當龐大，加上修繕資源不足，部分受災民眾仍待重建家園，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局日前已迅速啟動應變機制，經協商採責任區認養方式以加速復原。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼公路局媒合11家營造業廠商投入災害復原重建家園工作。（圖／公路局提供）

▲十億營造投入災害復原重建家園工作，今上午開工。（圖／公路局提供）

公路局說明，經分配認養的「鹽水區」為災害復原區域，截至8月5日已媒合74戶，並主動聯繫鹽水區公所、商請11家營造廠商積極全力投入災害復原重建家園工作，期讓災民早日重返安穩生活。

交通部長陳世凱則指出，目前許多住家，仍有居民住在裡頭，僅用帆布覆蓋，目前已有6間廠商協助弱勢家庭認養8戶，針對低收入戶免費進行修繕房屋，今天1戶、明天還有1戶，會一戶一戶地陸續協助重建家園，讓民眾恢復正常生活。

▲▼鐵道局媒合廠商針對白河災損房屋修繕。（圖／鐵道局提供）

▲▼鐵道局媒合廠商針對白河災損房屋修繕。（圖／鐵道局提供）

▲▼鐵道局媒合廠商針對白河災損房屋修繕。（圖／鐵道局提供）

此外，鐵道局也盤點工程人力與機具，協助白河區受損房屋修繕作業，已覓得7家優良廠商參與，目前已完成36戶媒合。

此外，為協助中低收入戶家園復建，已有大陸工程公司、根基營造公司、新亞建設開發公司共三家廠商分別認養修繕，其中大陸工程股份有限公司已於8月5日率先進場開工。

鐵道局表示，在交通部統籌下，已動員南部工程分局人力與資源，配合地方政府展開災後屋損勘查及媒合修繕工作。針對白河區災損房屋，已有7家優良廠商共同參與修繕行動，截至5日成功媒合36戶，其中32戶完成現場丈量。其餘災損戶，南工分局將持續派員會同公所進行調查及現場勘查、丈量，期可儘快安排進場施作。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許光漢退伍　「首個公開活動」曝光
吊臂斷了！高雄港吊車翻覆撞貨船　駕駛驚險逃生
不是紅眼！日本來回機票2666元　旅遊達人：夭壽喔
安晨妤偷吃已婚醫師　確定判賠30萬
財神超商！　開出3次千萬發票
快訊／林口大火！　撲滅驚見焦屍
快訊／金髮Yuki慘了！「許男」遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧　掀台星閱讀風潮

立秋來了！3星座、3生肖有貴人扶持　正偏財飆升

明天午後2地有雨　周五起雨區擴大又加劇

赴日旅遊晚上7點後「必去1地」！全場推爆：生魚片只要3折

砸10萬「買到LV臭包包」不給換　店員喊沒問題！網洗版幫高調

台北海大遭爆霸凌剝削學生　教育部：周五將實地訪視

【廣編】獲獎不斷深受肯定！富邦人壽勇奪2025保險信望愛獎11項榮耀

館長將「造訪比亞迪總部」讚中國汽車CP值高：台灣買車根本搶劫

不是紅眼！日本來回機票2666元「比高鐵便宜」　旅遊達人：夭壽喔

受災戶屋頂只剩帆布　公路局找11營造廠修繕「低收戶免費修」

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧　掀台星閱讀風潮

立秋來了！3星座、3生肖有貴人扶持　正偏財飆升

明天午後2地有雨　周五起雨區擴大又加劇

赴日旅遊晚上7點後「必去1地」！全場推爆：生魚片只要3折

砸10萬「買到LV臭包包」不給換　店員喊沒問題！網洗版幫高調

台北海大遭爆霸凌剝削學生　教育部：周五將實地訪視

【廣編】獲獎不斷深受肯定！富邦人壽勇奪2025保險信望愛獎11項榮耀

館長將「造訪比亞迪總部」讚中國汽車CP值高：台灣買車根本搶劫

不是紅眼！日本來回機票2666元「比高鐵便宜」　旅遊達人：夭壽喔

受災戶屋頂只剩帆布　公路局找11營造廠修繕「低收戶免費修」

聯合國示警！　以色列重新占領加薩「恐致毀滅性後果」

周彥農一軍初登板未驚艷但仍會在輪值　林岳平點出課題

從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧　掀台星閱讀風潮

Lexus「限量LBX性能版」公布售價！300匹馬力、質感內裝還得抽籤

男欠稅+罰鍰380萬「只能月還1萬」　被查出領走千萬現金遭管收

台美關稅談判　葫蘆裡賣什麼膏藥？

柯威士剛從韓國來台　平野惠一見面先聊美食：台灣食物也好吃！

山區缺物資！陳其邁親送「整頭豬」進部落　她讚：很了解原住民

台南白河災損36戶完成媒合　鐵道局攜手7廠商搶修災區

等了一年！許光漢退伍「首個公開活動」曝光　8月底見粉絲「同台互動」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

生活熱門新聞

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

買手搖飲「發票爽中1000萬」！獎落兩縣市

巴黎羅浮宮驚見「熟悉紙條」！網笑：台灣限定

增3天國定假日！823出勤加碼休1天　「1族群再多放2天」

不是大甲鎮瀾宮！最強宮廟「兩個月狂吸319萬人」

台中海洋館門票太貴惹議　營運廠商回應了

國泰航空返台航班行李沒上機　業者：為「載重平衡」今送達

保時捷「北宜逆向超車」　駕駛：有撞到嗎

大台北防午後雷雨　未來一周水氣漸增「周日再變天」

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

更多熱門

相關新聞

台南在地大咖搬2億現金　再出手掃進中西區370坪地

台南在地大咖搬2億現金　再出手掃進中西區370坪地

中西區為台南最熱鬧的蛋黃區，不僅開發商爭相插旗，近期傳產業也傳出購地訊息，實登揭露，中西區環河段共3筆土地5月出現新交易，合併總面積約370坪，總金額2.1億元，換算每坪單價約57.87萬元，信義房屋專家表示，區域行情落在60~70萬元。

台南菁寮的明天正迎來新的希望之光

台南菁寮的明天正迎來新的希望之光

獨居長者屋頂遭吹毀台南市府媒合土木公會修補助他安身避雨

獨居長者屋頂遭吹毀台南市府媒合土木公會修補助他安身避雨

台南市府攜手五大總工會訪視六戶家庭發送慰助金

台南市府攜手五大總工會訪視六戶家庭發送慰助金

台南賑災專戶剩1.8億！藍營提案撥6億救災

台南賑災專戶剩1.8億！藍營提案撥6億救災

關鍵字：

台南風災重建交通部災害

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面