受災戶屋頂只剩帆布　公路局找11營造廠修繕「低收戶免費修」

▲公路局媒合11家營造業廠商投入災害復原重建家園工作。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

風災和豪雨重創南部，為協助台南市受災戶民宅及公共設施加速復原，行政院要求各部會協助，公路局媒合11家營造業廠商投入災害復原重建家園工作，十億營造公司今上午9時開工，並致贈慰問金給住戶，交通部長陳世凱表示，感謝廠商先行免費幫低收入戶民眾修繕房屋，讓民眾恢復正常生活。

丹娜絲颱風和連日豪雨肆虐，台南地區受災嚴重行政區有17個，由於受災戶數相當龐大，加上修繕資源不足，部分受災民眾仍待重建家園，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局日前已迅速啟動應變機制，經協商採責任區認養方式以加速復原。

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▲十億營造投入災害復原重建家園工作，今上午開工。（圖／公路局提供）

公路局說明，經分配認養的「鹽水區」為災害復原區域，截至8月5日已媒合74戶，並主動聯繫鹽水區公所、商請11家營造廠商積極全力投入災害復原重建家園工作，期讓災民早日重返安穩生活。

交通部長陳世凱則指出，目前許多住家，仍有居民住在裡頭，僅用帆布覆蓋，目前已有6間廠商協助弱勢家庭認養8戶，針對低收入戶免費進行修繕房屋，今天1戶、明天還有1戶，會一戶一戶地陸續協助重建家園，讓民眾恢復正常生活。

▲▼鐵道局媒合廠商針對白河災損房屋修繕。（圖／鐵道局提供）

此外，鐵道局也盤點工程人力與機具，協助白河區受損房屋修繕作業，已覓得7家優良廠商參與，目前已完成36戶媒合。

此外，為協助中低收入戶家園復建，已有大陸工程公司、根基營造公司、新亞建設開發公司共三家廠商分別認養修繕，其中大陸工程股份有限公司已於8月5日率先進場開工。

鐵道局表示，在交通部統籌下，已動員南部工程分局人力與資源，配合地方政府展開災後屋損勘查及媒合修繕工作。針對白河區災損房屋，已有7家優良廠商共同參與修繕行動，截至5日成功媒合36戶，其中32戶完成現場丈量。其餘災損戶，南工分局將持續派員會同公所進行調查及現場勘查、丈量，期可儘快安排進場施作。



