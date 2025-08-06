台南賑災專戶剩1.8億！藍營提案撥6億救災　30+議員跨黨派連署

▲台南市議會國民黨團提案，請市府撥款6億，墊付災後補助金並轉入目前僅剩1.8億元餘額的重大災害賑災捐款專戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年以來接連遭遇地震、颱風與豪雨侵襲，造成多處嚴重災損，市議會國民黨團6日提案，請市府緊急撥款6億元，墊付災後補助金並轉入目前僅剩1.8億元餘額的重大災害賑災捐款專戶，以協助民眾修復住家損壞、車輛泡水、家具毀損等生活困境，該提案獲超過30位跨黨派議員聯署支持。

台南市長黃偉哲表示，市府會儘速研究該提案的法制適用性，並回應台南市議會期待。

國民黨團議員指出，台南市從1月的楠西地震、7月的丹娜絲颱風，再到近期西南氣流帶來的豪雨，災情頻繁，不少地區淹水嚴重，沿海及市郊仍有民眾以帆布覆蓋屋頂暫時遮風避雨，許多住戶等待修繕資源排程漫長，基本生活條件艱難，盼市府能加速救助進度。

市議會國民黨團強調，賑災專戶因先前災情已陸續支出近8億元，目前餘額不足以應付新一波的損失擴大與急難紓困，因此希望透過市府追加預算，提高及時協助量能，保障民眾生活基本權益。

市議會國民黨團多位議員也在會中發言，肯定台南市各區公所、環保局、台電等一線工作人員的辛勞，其中光是丹娜絲颱風過後，清出的廢棄物數量是台南市9個月垃圾量，足足有2萬公噸，還不少是用太空包處理的石棉瓦，日前民進黨副秘書長何博文，帶著三機在挖水溝，網友是噓暴了，台南市的救災相關局室人員累翻了，賴清德總統團隊真要救災，可以立刻調派人力到地方支援『兵疲馬困』的一線人員，讓『災後復原前進指揮所』發揮作用，結果救災成作秀。

國民黨團怒說，大罷免、大失敗應該要大覺醒，當時為了大罷免，賴清德總統不將漢光演習的2萬多人力用在救災，而是告訴災民自己爬屋頂，聽總統的話，獨子自己爬結果摔死，冷血無情的執政態度引發人民的怒火，可笑的是，漢光演習這場社會韌性演習，還被美國外交家雜誌批評，『演習像表演』並暴露台灣民防韌性不足！

國民黨團指出，美國媒體的評論真是一針見血！就像林俊憲搭高聳的農機車送便當，車輛行經之處湧起陣陣水浪，水又進入淹水災民之家，網友酸說還好這次不是搭雲豹坦克車勘災。災後通訊中斷、老人安置不足、學校災後修復未全面掌握等問題，均反映現行救災機制與資源分配仍有不足。



蔡育輝指出，台南市府財政在黃偉哲市長省吃省用下，9年餘絀330億元，台南政大災害捐款專戶剩餘金額只剩1.8億元，因為去年凱米颱風，補助了5千5百多萬元，今年1月楠西大地震，專戶又支出7億4千多萬元救災，所以賑災專戶餘額不足以救助颱風和水災災民，災區老人和弱勢者非常需要市府協助。

林美燕說，南區在水利局整治下淹水是有成果的，天災難預測，但救災SOP沒建立，現在應該叫天天不應叫地地不靈，第一時間老人在沒電沒水沒通訊，市府第一時間沒安置，學校在風災中受創，校園救災復原情況應掌握，不要數字有落差。

盧崑福說，救災螺絲不只鬆了，而是螺絲掉光光，有苦民所苦嗎？災後重建有完整的配套措施嗎？災區生活機能不好，老屋屋頂被強風吹走，都更防災應比照921，都更災區老屋，市長任期只剩1年多，若能這樣做會獲得鄉親肯定。

王家貞說，為了幫助災民重建家園，國民黨團每位議員都捐10萬，看到台南大雨淹水淹的這麼嚴重，這麼多年台南治水究竟花了多少錢？每一次災民都苦不堪言，為何幾百億預算沒發揮效率？一切都歸咎於雨下得太大，既然如此為何還要破壞大自然的環境？台南還滿坑滿谷都是光電板，這樣是對的嗎？

許至椿說，行政單位要對災民進行臨時安置，因為就算有帆布，老人爬得上去嗎？爬不上去嘛，蓋帆布只是怕屋內財物災損擴大，老人安置比蓋帆布還要重要。

方一峰說，大北門地區新營下營地區災損特別嚴重，如何幫助災民重建家園災民目前最大盼望，感謝這次公所、環保局、警察、台電人員，還有基層的里長，都非常辛苦值得肯定，可是過程中有清潔隊員罵里長，不解為何會發生這種事？

蔡宗豪說，台灣人有言論自由鹽水網紅，只是說自己家鄉災後垃圾還沒處理，市長應該尊重他的發言，而不要說環保局非常努力在清，這次風災停電搶修時間相當長，台南就發生老人家在沒電的風雨中點蠟燭，而不幸喪生的悲劇，希望市府能記取教訓，不要讓類似意外再發生。

為展現行動力與公私協力，國民黨議員也宣佈每人捐出10萬元，國民黨台南市黨部與議會黨團合計捐贈200萬元，並呼籲社會各界共同響應援助，盼早日協助災民重建家園，讓受災民眾能安心過中秋。