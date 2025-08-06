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獨居長者屋頂遭吹毀　台南市府媒合土木公會修補助他安身避雨

▲台南市下營區一處獨居長者住宅屋頂遭颱風吹毀，社會局協調土木公會修繕屋頂，助其避風遮雨。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市下營區一處獨居長者住宅屋頂遭颱風吹毀，社會局協調土木公會修繕屋頂，助其避風遮雨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲造成溪北地區多處災損，台南市社會局啟動災後關懷與重建作業，針對16個重災行政區內共1045位獨居長者提供慰問、物資、生活與就醫協助，累計服務人次達4114人次。

▲台南市下營區一處獨居長者住宅屋頂遭颱風吹毀，社會局協調土木公會修繕屋頂，助其避風遮雨。（記者林東良翻攝，下同）

市府亦主動媒合志工與民間團體支援，並攜手台南市土木包工商業同業公會協助修繕受損房屋，讓弱勢族群能早日回到安全溫暖的家園。

▲台南市下營區一處獨居長者住宅屋頂遭颱風吹毀，社會局協調土木公會修繕屋頂，助其避風遮雨。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，這次風災重創沿海與低窪地區，許多獨居長者家屋損毀，生活堪憂。其中下營區一位72歲中風長者，屋頂多處破損，浴廁與主要生活空間皆無法遮風避雨，行動不便又無親屬協助。社會局接獲通報後，立即與台南市土木包工商業同業公會聯繫，儘管人力吃緊，公會仍火速派員評估並於近日天氣稍穩時完成修繕，加固瓦片與廁所屋頂，讓長者終於能安心生活。

▲台南市下營區一處獨居長者住宅屋頂遭颱風吹毀，社會局協調土木公會修繕屋頂，助其避風遮雨。（記者林東良翻攝，下同）

社會局長郭乃文表示，災後復原需要公私協力，社會局將持續媒合資源，依個案需求連結經濟扶助、法律協助與安置等多元服務。未來若民眾發現長者或弱勢者有急難需求，可撥打113、110、1957或1999通報，透過社會安全網，讓所有人都不被遺落。

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