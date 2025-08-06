虐童零容忍！　台南教保員不當管教遭重罰60萬元終身禁任教職

▲台南市安平區某私幼發生教保員對幼兒長期不當管教事件，教育局重罰60萬元並登錄終身不適任。（示意圖，非本案件，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市安平區某私立幼兒園驚傳教保員長期對多名幼兒實施不當管教，台南市教育局接獲通報後迅速啟動調查，並召開認定委員會審議，確認該名資深教保員行為屬「情節重大之連續性不當管教」，不僅處以最高60萬元罰鍰，更被列為「終身不得擔任教保服務人員」，其資料已登錄至全國不適任教育人員系統。

教育局指出，事件發生在2025年4月，涉案教保員任教多年，卻多次以言語與肢體方式對班上孩童施以不當管教。教育局指出，本案在調查過程中外聘學者專家共同參與，綜合考量其不當行為的次數、頻率與對幼兒造成的傷害後，認定屬最嚴重等級的教保失職，依法重罰並剝奪其從業資格，實踐「虐童零容忍」的市政立場。

除了教保員個人懲處，調查也發現該園負責人與園長對園務明顯管理不周，未即時發現並制止行為人行徑。教育局依法對園方開罰最高6萬元，並公開負責人與園所名稱，將同步祭出停招處分。教育局強調，已於第一時間向警方告發並全程配合司法偵辦，後續也會持續協助受害幼兒家長，嚴防類案重演，守住幼兒園最後一道安全防線。