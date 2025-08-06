台灣首出席廣島原爆紀念儀式　外交部：展現和平與人權核心價值

▲我國駐日本代表李逸洋大使夫婦（右三、左三）偕我國駐大阪辦事處處長洪英傑（左二）出席「廣島和平紀念典禮」。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

廣島市政府今（6日）在廣島市和平紀念公園舉辦和平紀念儀式，我國駐日代表李逸洋大使代表台灣出席廣島市和平紀念儀式。外交部發言人蕭光偉表示，本次和平紀念典禮展現自由、民主、和平與人權的核心價值，我國首次出席別具意義。台灣做為國際社會負責任且愛好和平的一員，將持續與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同致力守護全球及區域的和平、穩定與繁榮。

1945年8月6日，美軍在日本廣島市投下原子彈「小男孩」，造成約14萬人喪生。今（6日）是廣島原爆80週年紀念日，廣島市政府於今日上午8時（台灣時間7時）在廣島市和平紀念公園舉辦和平紀念儀式，今年約120個國家及地區代表出席，我國駐日代表李逸洋也代表台灣，首度出席廣島市和平紀念儀式。

▲廣島市長松井一實（左）與我國駐日本代表李逸洋大使（右）寒暄。（圖／外交部提供）

外交部發言人蕭光偉表示，李逸洋今日偕駐大阪辦事處長洪英傑等人出席「廣島和平紀念典禮」。另8月9日「長崎和平紀念典禮」也將由李逸洋偕駐福岡辦事處長陳銘俊等人出席。

蕭光偉指出，本次和平紀念典禮展現自由、民主、和平與人權的核心價值，也與外交部長林佳龍上任後推動「總合外交」中的價值外交理念相符，我國首次出席別具意義，外交部對日方的規畫及安排，表達由衷謝忱。

蕭光偉強調，台灣做為國際社會負責任且愛好和平的一員，將持續與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同致力守護全球及區域的和平、穩定與繁榮。