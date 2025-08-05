　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

友邦駐日內瓦聯合國常任代表團訪台　助我政策符合國際趨勢

▲▼友邦駐日內瓦聯合國常任代表訪台團乙行抵台，外交部國際組織司司長孫儉元（左一）代表接機。訪團成員包括瓜地馬拉常代José Francisco Calí Tzay大使（左三）、瓜地馬拉常代夫人 Balan Argueta de Calí（左二）、海地常代Ann-Kathryne Lassègue大使（右三）、海地常代夫婿Georges Philippe Jean（右二）及陪同訪團的駐日內瓦辦事處處長李冠德（右一）。（圖／外交部提供）

▲外交部國際組織司司長孫儉元（左一）代表接機。訪團成員包括瓜地馬拉常代José Francisco Calí Tzay大使（左三）、瓜地馬拉常代夫人 Balan Argueta de Calí（左二）、海地常代Ann-Kathryne Lassègue大使（右三）、海地常代夫婿Georges Philippe Jean（右二）及陪同訪團的駐日內瓦辦事處處長李冠德（右一）。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

「友邦駐日內瓦聯合國常任代表訪台團」應我國政府邀請，4日至9日訪問台灣，該團此行將晉見副總統蕭美琴，此行除實地瞭解我國政經發展現況及「總合外交」的內涵外，並將就聯合國體系關切的議題與我國政府相關部會交換意見，協助確保我國所制訂政策符合國際趨勢，以利「Taiwan can help」及「Taiwan can lead」目標的達成。

外交部透過新聞稿表示，「友邦駐日內瓦聯合國常任代表訪台團」乙行6人應我國政府邀請，8月4日至9日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎之意。

訪團成員包括瓜地馬拉常代José Francisco Calí Tzay大使及夫人、海地常代Ann-Kathryne Lassègue大使及夫婿、馬紹爾群島副常代Samuel K. Lanwi, Jr.及夫人。其中，瓜地馬拉及海地常代均是首次訪台。

外交部表示，該團此行將晉見副總統蕭美琴，並拜會勞動部長洪申翰、大陸委員會副主任委員梁文傑、原住民族委員會副主任委員谷縱‧喀勒芳安、國家人權委員會副主任委員紀惠容、數位發展部資源管理司長曾文方及國家災害防救科技中心主任秘書李維森等，以及接受立法院長韓國瑜、衛生福利部政務次長林靜儀及外交部常務次長葛葆萱等款宴；另將拜會財團法人國際合作發展基金會並進行文化參訪。

外交部指出，該團訪賓長期堅定支持及協助我國推動參與「世界衛生組織」（WHO）等聯合國專門機構，是我國的真摯友人。此行除實地瞭解我國政經發展現況及「總合外交」的內涵外，並將就聯合國體系關切的議題與我國政府相關部會交換意見，協助確保我國所制訂政策符合國際趨勢，以利「Taiwan can help」及「Taiwan can lead」目標的達成。

▼訪團成員馬紹爾群島副常代Samuel K. Lanwi, Jr.及夫人。（圖／外交部提供）

▲▼訪團成員馬紹爾群島副常代Samuel K. Lanwi, Jr.及夫人。（圖／外交部提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻　逆轉起訴求重判
資深女星病逝！　半年前參加陳淑芬同學會
高雄分隔島「長一堆菇」！　警察動手全拔除
上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽
美國簽證新制！部分遊客「先繳保證金」才准入境　最高45萬元
快訊／雨炸中橫大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

友邦駐日內瓦聯合國常任代表團訪台　助我政策符合國際趨勢

「閩南狼開撕八炯」目的　名嘴：把他當投名狀

大支遭爆領補助惹議　董智森曝李安1事：錢要用在這些人身上

比亞迪祕宴「王牌國會聯絡人」也在場　恐踩政風紅線

台美關稅談判卡關　「7日生效日」可能來不及

閩南狼開撕八炯搞納粹　網列「青鳥十三太保」

高雄國賓飯店「偷拆」惹議！民團控圖利財團　市府回應了

八炯「想學納粹」操作大罷免　再次發文道歉：譴責藍白網軍攻擊

在野黨要求公開關稅談判細節　行政院：各國都遵循慣例簽保密協議

接力挺進災區！綠營桃園台中議員、中六罷團組志工團　助災民重建

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

友邦駐日內瓦聯合國常任代表團訪台　助我政策符合國際趨勢

「閩南狼開撕八炯」目的　名嘴：把他當投名狀

大支遭爆領補助惹議　董智森曝李安1事：錢要用在這些人身上

比亞迪祕宴「王牌國會聯絡人」也在場　恐踩政風紅線

台美關稅談判卡關　「7日生效日」可能來不及

閩南狼開撕八炯搞納粹　網列「青鳥十三太保」

高雄國賓飯店「偷拆」惹議！民團控圖利財團　市府回應了

八炯「想學納粹」操作大罷免　再次發文道歉：譴責藍白網軍攻擊

在野黨要求公開關稅談判細節　行政院：各國都遵循慣例簽保密協議

接力挺進災區！綠營桃園台中議員、中六罷團組志工團　助災民重建

黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

西南氣流趨緩　台東知本森林遊樂區重新迎客

「新一代TOYOTA Corolla」要來了搭全新油電！原廠：房車還是會繼續賣

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

馬刺4年68億綁定新主控福克斯　與溫班亞瑪雙星時代啟動

傷害雙眼的5個壞習慣：陰天不戴墨鏡、長年滴眼藥水都要小心

快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

町田啓太正式進軍韓國！　加入妻子所在經紀公司…韓網炸鍋

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

「出軌訊息」引殺機！狠男燒宿舍+鐮刀狠砍爆料同鄉　8/7宣判

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

政治熱門新聞

八炯「想學納粹」再道歉：譴責藍白網軍攻擊

高雄國賓飯店「偷拆」惹議！市府回應了

閩南狼開撕八炯搞納粹　網列「青鳥十三太保」

台美關稅談判卡關　「7日生效日」可能來不及

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

比亞迪祕宴「王牌國會聯絡人」也在場　恐踩政風紅線

大支遭爆領補助惹議　董智森舉例1事

「閩南狼開撕八炯」目的　名嘴：把他當投名狀

快訊／八炯被爆模仿納粹　德國在台協會發文譴責了

林杏兒自曝罹癌　盼支持者祈福「一定撐過去」

不只大支！　王鴻薇：曹興誠也是文總執委

將八炯走歪歸咎柯建銘領導　林濁水：和民進黨團不當氣氛互相鼓舞

閩南狼控八炯學納粹　沈伯洋：歷史文化挪用或語詞使用本就該謹慎

罷團嗆選民低智商　自曝823要做降智圖卡

更多熱門

相關新聞

英國前首相強生今抵台　外交部誠摯歡迎

英國前首相強生今抵台　外交部誠摯歡迎

英國前首相強生（Boris Johnson）受邀來台出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」並發表專題演說，並於今（4日）稍早抵台，外交部政務次長吳志中也前往接機致意。外交部發言人蕭光偉表示，訪台期間強生將晉見總統賴清德，並拜會前總統蔡英文及接受外交部部長林佳龍款宴。

組團赴美增購美牛換降關稅？　外交部這樣說

組團赴美增購美牛換降關稅？　外交部這樣說

台灣擬限制晶片出口反制 南非執政黨之一籲：政府儘速與台灣協商

台灣擬限制晶片出口反制 南非執政黨之一籲：政府儘速與台灣協商

德議員訪台　盼借鏡供應鏈去風險化經驗

德議員訪台　盼借鏡供應鏈去風險化經驗

美韓強調台海和平　外交部：國際共識與利益

美韓強調台海和平　外交部：國際共識與利益

關鍵字：

聯合國外交部

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

采子爆分手富二代男友！

哈佛教授創「雞蛋減肥法」

即／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

蘿拉求「回公司還債」蔡阿嘎傻眼

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面