友邦駐日內瓦聯合國常任代表團訪台　助我政策符合國際趨勢

▲外交部國際組織司司長孫儉元（左一）代表接機。訪團成員包括瓜地馬拉常代José Francisco Calí Tzay大使（左三）、瓜地馬拉常代夫人 Balan Argueta de Calí（左二）、海地常代Ann-Kathryne Lassègue大使（右三）、海地常代夫婿Georges Philippe Jean（右二）及陪同訪團的駐日內瓦辦事處處長李冠德（右一）。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

「友邦駐日內瓦聯合國常任代表訪台團」應我國政府邀請，4日至9日訪問台灣，該團此行將晉見副總統蕭美琴，此行除實地瞭解我國政經發展現況及「總合外交」的內涵外，並將就聯合國體系關切的議題與我國政府相關部會交換意見，協助確保我國所制訂政策符合國際趨勢，以利「Taiwan can help」及「Taiwan can lead」目標的達成。

外交部透過新聞稿表示，「友邦駐日內瓦聯合國常任代表訪台團」乙行6人應我國政府邀請，8月4日至9日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎之意。

訪團成員包括瓜地馬拉常代José Francisco Calí Tzay大使及夫人、海地常代Ann-Kathryne Lassègue大使及夫婿、馬紹爾群島副常代Samuel K. Lanwi, Jr.及夫人。其中，瓜地馬拉及海地常代均是首次訪台。

外交部表示，該團此行將晉見副總統蕭美琴，並拜會勞動部長洪申翰、大陸委員會副主任委員梁文傑、原住民族委員會副主任委員谷縱‧喀勒芳安、國家人權委員會副主任委員紀惠容、數位發展部資源管理司長曾文方及國家災害防救科技中心主任秘書李維森等，以及接受立法院長韓國瑜、衛生福利部政務次長林靜儀及外交部常務次長葛葆萱等款宴；另將拜會財團法人國際合作發展基金會並進行文化參訪。

外交部指出，該團訪賓長期堅定支持及協助我國推動參與「世界衛生組織」（WHO）等聯合國專門機構，是我國的真摯友人。此行除實地瞭解我國政經發展現況及「總合外交」的內涵外，並將就聯合國體系關切的議題與我國政府相關部會交換意見，協助確保我國所制訂政策符合國際趨勢，以利「Taiwan can help」及「Taiwan can lead」目標的達成。

▼訪團成員馬紹爾群島副常代Samuel K. Lanwi, Jr.及夫人。（圖／外交部提供）