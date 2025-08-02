陳駿季率團赴美增購美牛、穀物換降關稅？　外交部：循例組團訪美

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅持續談判中，傳出農業部長陳駿季9月將親自率團赴美，擴大採購美國大宗穀物與肉品，藉由提高採購金額，協助關稅稅率談判。不過，農業部表示，採購團是由外交部籌組，相關細節應詢問外交部，至於是否由陳駿季親自率團部分，農業部無法評論。對此，外交部今（2日）回應，農產品貿易友好訪問團是政府長期辦理的工作，自開辦以來，已14度邀請國內大宗穀物業者赴美，今年外交部也將循例籌組農訪團訪美。

針對美國宣布台灣對等關稅稅率為20％，總統賴清德昨（1日）表示，這次美國對世界各國所推動的新關稅政策，談判國家很多、大家都遵守經貿談判慣例，簽有保密協定，在沒有總結會議確定最終稅率前，雙方都不得公布談判細節，台灣也不例外。自從4月2日以來，台灣跟美國的談判進行都秉持誠意、解決雙方貿易逆差，朝雙贏方向進展，雖然已經完成技術性磋商，但目前還沒有進行最後總結性會議，雖然已經完成階段性成果，從32%降到20%，但會繼續努力爭取最後更好的稅率。

據《聯合報》報導，知情官員透露，美方願持續與我談判，關稅有望降至15%以下，農業部長陳駿季將親自率採購團，預計9月中旬赴美，計畫將4年內美國大宗穀物、牛肉等肉品的採購金額從近80億美元擴大至100億美元，試圖藉提高採購金額，協助關稅稅率談判。不過，農業部表示，採購團是由外交部籌組，相關細節應詢問外交部較為妥適，對於是否由陳駿季親自率團赴美，農業部也僅說相關未經證實的引述，無法評論。

對此，外交部今（2日）透過文字回應《ETtoday新聞雲》，農產品貿易友好訪問團是政府長期辦理的工作，自1998年開辦以來，已14度邀請國內大宗穀物業者赴美，除展現台美友好的農業貿易夥伴關係，也增進雙方就農業議題的交流討論。

外交部指出，今年外交部也將循例籌組農訪團訪美。