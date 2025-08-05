午宴歡迎強生　林佳龍致謝G7提台海和平：持續深化民主夥伴關係

▲外交部長林佳龍帶前英國首相強生參觀台北賓館。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（5日）午宴歡迎前英國首相強生（Boris Johnson），感謝他對印太地區及台海和平的堅定支持，雙方另就地緣政治情勢與台英經貿合作等議題深入交換意見。

林佳龍說，今年凱達格蘭論壇特別邀請強生來台發表專題演講。他幽默表示，過去只能透過首相官邸健身設備上的螢幕欣賞台灣海岸風光，如今終於能親身踏上這座美麗的「魔法之島」。

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林佳龍表示，為迎接這位難得的貴賓，今日陪同強生晉見總統賴清德後，隨即帶領他參觀台北賓館，並設宴款待。透過古蹟導覽，希望他能對台灣的歷史與文化有更深一層的認識。席間，雙方都認為，台英兩國共享核心價值，這也是彼此深厚友誼的堅實基礎，兩國應持續拓展各領域的合作，建立更緊密的夥伴關係，一起守護民主與自由。

林佳龍也感謝強生2021年領導英國擔任「七大工業國集團」（G7）輪值主席國時，在領袖峰會聯合公報首度提及台海和平穩定的重要性。英國同年發布的「整合性政策評估」（Integrated Review），揭示「向印太傾斜」（Indo-Pacific Tilt）政策方針，凸顯印太與跨大西洋地區情勢密切相關。

林佳龍指出，英國持續派遣軍艦通過台灣海峽，以自由航行任務的具體行動守護台海的和平與穩定。期待台英未來持續深化各領域合作，深化彼此的民主夥伴關係。

強生說，台灣位處民主自由板塊與極權主義板塊的交界處，正當世界面臨艱難挑戰的關鍵時刻，台灣的和平穩定至關重要。世界需要台灣成功地堅守民主陣線，而同為島嶼型國家的英國將支持台灣，共同捍衛共享價值。

外交部表示，強生於2019年至2022年任內高度關切印太情勢，並帶領英國在國際場域及制定政策上強調自由、民主與法制等基本價值。強生前首相此行來訪，充分展現他對台灣的堅定支持與台英友好情誼。

▼外交部長林佳龍午宴歡迎前英國首相強生。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）