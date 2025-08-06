用行動迎戰關稅衝擊　盧秀燕訪澳：負責任的決定

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用行動協助產業迎戰關稅衝擊　盧秀燕訪澳：負責任的決定

▲▼台市長盧秀燕5日突宣布出訪澳洲7天，臉書遭網友洗版。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

▲台市長盧秀燕5日起出訪澳洲7天。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

政治中心／台中報導

台中市長盧秀燕5日突出訪澳洲7天，表示為因應關稅衝擊，台中做為重要製造基地，應分散市場尋求更多經貿夥伴，但網友並不買單，在臉書狂洗版質疑「關稅關妳什麼事」、「淹水不是要幫忙救災嗎」。對此，相關人士做出回應，強調盧秀燕支持賴清德談判爭取低關稅，也用行動協助產業，再者台中水已全退清理完畢，市長並指示編列預算處理毀損，等到三級緊急應變解除才決定出訪，是負責任的決定。

台中市長盧秀燕5日出訪澳洲7天，強調在這個關稅風暴衝擊的此刻，要積極走出去，尋求更多經貿夥伴，分散風險，創造對台中產業更友善的國際空間。但這說法卻遭綠營與網友批評，狂問「關稅關你什麼事」、「淹水不是要幫忙救災嗎」。

對於網友的批評，相關人士回應，台中市目前水已全退，災情通報187件，目前都已清理完畢鄉，有些路基毀損或邊坡加強的部分，盧市長前兩天勘災也有指示編列預算處理，並指示副市長緊盯災後復原，再加上台中三級緊急應變已經解除，才決定出訪，是負責任的決定。

▲盧秀燕勘災 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市長盧秀燕日前赴中市各地災區勘災。（圖／記者游瓊華翻攝）

至於此行盧秀燕強調是為因應關稅衝擊，台中做為製造重鎮，有需要分散市場拓展經貿，相關人士直指，何況台灣唯一為賴清德緩頰關稅談判的人是盧秀燕，盧秀燕支持賴清德談判爭取低關稅，也用實際行動協助產業。

相關人士強調，盧秀燕此行是在最後一刻才決定照行程出訪，還把參訪行程壓縮到最極致，飛南半球澳洲晚去早回，實際在當地行程只有5天，「比日韓還趕」！

▲盧秀燕今天宣布出訪澳洲。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕出訪澳洲前發表談話，說明此行目的在拓展經貿。（圖／記者游瓊華攝）

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