郭智輝應下台？　王世堅「8字評價」：有進步但要謹言慎行

▲民進黨立委王世堅受訪（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

有媒體報導，經濟部長郭智輝日前提到，「投資美國4000億美元」可能是與美談判的參考條件，而經濟部則澄清郭是以日韓投資規模為推估例子，並非已提出具體承諾。不少綠委也要求郭智輝應謹言慎行，甚至有要求下台聲浪。綠委王世堅今（6日）受訪時表示，鍾鼎山林各有其志，而郭智輝相較剛上任進步不少，但進步的第一步就是謹言慎行，不要發表沒有全然了解、或是別人公司的內容，尤其台積電動見觀瞻、是護國神山，為政的官員不要任意幫他發表，要講也是台積電自己講。

對於郭智輝言論，王世堅表示，郭智輝在我這一年來的觀察，他有比剛上任的時候進步蠻多，之前他比較會亂發表意見、毛毛躁躁、沒有深入經濟策略跟現況，但看他這一年多來確實有進步，希望他繼續認真、盡量少開口，尤其如此重大的政策事項要發表。

王世堅指出，人家台積電有自己的判斷，真假應該由台積電說明，即便部長有內線，也應該尊重台積電，希望郭智輝繼續努力加油，畢竟是國家重要經濟大臣，美國關稅叩關之時，經濟部長是所有財經官員中最重要，要謹言慎行、不要亂發表意見。

有媒體追問，是否認為郭智輝應該下台？王世堅回應，我倒是沒有這部分的評斷，相信郭智輝心裡曉得，他哪些做的好、哪些不好，都會被紀錄成績，他可能也不在乎，對於擔任經濟部長，他大概也是出於熱心幫忙，鍾鼎山林各有其志，自己不方便幫他打任何註解跟成績。

王世堅說明，自己在財政委員會而不是經濟委員會，對郭智輝都只有比較側面了解，就他了解到的，郭智輝剛上任比較浮動、會發表奇奇怪怪意見，但確實一年來有看到他的進步，幾位盯他的委員有看到進步還不夠，必須讓全民都有看到。

王世堅強調，而進步的第一步就是謹言慎行，不要發表沒有全然了解、或是別人公司的內容，尤其台積電動見觀瞻、是護國神山，有他的智慧，為政的官員不要任意幫他發表，要講也是台積電自己講。