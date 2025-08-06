台灣對美有無可取代價值　李大維：川普沒那麼笨！只是在殺價

▲國安會前秘書長李大維接受網路節目訪問。（圖／Yahoo TV）



記者陶本和／台北報導

台灣政府目前面對美國對等關稅，仍在持續磋商，以爭取20％暫時性關稅可以再調降。對此，國安會前秘書長李大維6日在Yahoo網路節目中表示，對美國總統川普來說，對美國有利、獲利最高就會做，台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，不要一天到晚擔心被犧牲，川普沒這麼笨，不會輕易浪費台灣這張牌，「川普心裡有數，只是在殺價」。

李大維談及川普，他表示，川普的路數也摸得出來，就是交易性格的企業家，可以討價還價，願意多投資、也願意降價，就是很直接的交易，這在近代總統從沒看過。

李大維認為，川普是非典型的、非建制派的，對生意人來說，賺錢最重要，他把國家當成生意，對美國有利就願意做，獲利最高他就選誰。

李大維也認為，不要低估川普的智慧，台灣對美國的國家利益有無可取代的價值，從台積電等高科技公司在全球產業鏈的關鍵地位，到台灣位處的第一島鏈位置，都是無可取代的事實，川普當然知道，也不會輕易浪費這張牌。

因此，李大維說，不要一天到晚擔心被犧牲，川普沒那麼笨，台灣有籌碼，川普也心裡有數，他只是在殺價，只是過去沒有總統會親自做這件事。

對於台灣的談判團隊表現，李大維表示，要給台灣談判團隊支持跟掌聲，他自己進過廚房，了解一定又很多艱辛，甚至是屈辱，背後一定有很多無法言說的故事。他說，如果國內一天到晚質疑、指責，也沒辦法幫助對等關稅的發展，全體國人應該去想，如何幫國家爭取最高利益。