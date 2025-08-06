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財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

▲▼國民黨團 召開 針對美國對等關稅 記者會 傅崐萁 王鴻薇 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院分批公布立委財產申報，在第266期廉政專刊的立委財產申報中，包含國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、藍委徐巧芯、葉元之、綠委黃捷等人，此波財產申報中，欠債最多立委為藍委林思銘高達6235萬974元、鄭正鈐5712萬5716元次之；而頻上通告的葉元之、藍委廖先翔財力頗豐，綠委吳秉叡身家粗估也有上億。

國民黨團總召傅崐萁名下則有4筆土地、3筆建物，分別位於台北大安跟花蓮吉安鄉，存款713萬6846元、多筆股票總值208萬7570元、2筆信託活存100萬9806元、10筆保險、債務4479萬4282元，用於購置不動產。

藍委林思銘名下有15筆土地、3筆建物，多數位於新竹縣竹東鎮、寶山鄉，2部BMW豪車、一部瑪莎拉蒂、一部納智捷。存款則有150萬3098元、股票4萬1860元、7筆儲蓄型保險，債務高達6235萬974元，主要用於周轉金、購置不動產。

至於頻頻接政論節目通告的藍委葉元之其實財力頗豐，名下有4筆土地、8筆建物、一部福斯汽車，存款3280萬3709元、股票總值147萬610元、基金受益憑證915萬60元、8筆保險。藍委鄭正鈐名下則有7筆土地、6筆建物、一部奧迪汽車，存款72萬4167元、股票總值39萬6830元、11筆保險，驚人的是，鄭正鈐債務高達5712萬5716元，主要用於購置不動產、週轉金。

而藍委徐巧芯名下1筆土地、建物，位於北市松山區，存款1227萬5445元，聯博全球非投資等級債券基金202萬8852元、南非幣保守型組合式商品35萬2300。債務1360萬6759元，用於房屋貸款。立委廖先翔則有12筆土地、2筆建物，現金90萬、存款393萬315元、股票22萬3850元、2筆保險，債權4340萬3796元，主要是家人借貸，另外有5582萬8256元的債務，用於協助家人借貸。

民進黨團總召柯建銘名下則有1筆土地、4筆建物，存款182萬995元、股票總值51萬1400元、4筆保險，債務4400萬，用於周轉金。綠委吳秉叡名下則有7筆土地、9筆建物，存款1773萬803元、基金482萬4764元、1筆保險、債權7895萬1091元作為股東代墊款，沒有債務，還有事業投資兩間投資公司共1167萬6300元，粗估身家上億。

綠委黃捷則是名下無任何不動產、保險、債務及債權，申報有存款1118萬5167元、股票總值9萬1710元、基金受益憑證389萬9314元。綠委陳瑩名下則有3筆土地、8筆建物，存款636萬5197元、多筆股票總值130萬元、3筆保險，另外有債務5909萬6877元，用於購置不動產。

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