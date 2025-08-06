普發1萬政院擬排富？　國民黨：只要符合「這些」原則就支持

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，總統府1日公告。日前卻傳出行政院將另提修正案，普發現金納入排富條款，國民黨團預計於周五的黨團大會上討論因應態度。國民黨文傳會主委林寬裕今（6日）受訪表示，只要行政院依照立法院通過、且總統府公布生效的法律實施政策，國民黨都會支持。

有媒體報導，行政院會7日將通過新台幣5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算，送請立法院審議，其中包括2350億元的普發現金，且在關稅數據出爐後，政院將另提特別條例修正案，會將普發現金納入「排富條款」。

林寬裕對此回應，國民黨的立場很清楚，支持行政院依照立法院通過、且總統府公布生效的法律實施政策，只要符合這些原則，國民黨都會支持。

此外，朱立倫日前拋出「期盼順利交棒」說法引發關注，張亞中今日受訪時明確表態將參加黨主席選舉，並引用英國首相邱吉爾的話直接批評朱立倫，「酒店關燈就該走人，任期到了就該走，不要說些模糊的話。」

國民黨發言人楊智伃說，台灣面臨經濟、能源、民主挑戰，朱立倫已多次強調希望順利交棒，面對823罷免、公投以及關稅議題，希望黨內同志能團結，一起用行動團結所有在野力量，用行動讓國人相信國民黨是有能力且負責任的政黨，可以幫助國人度過這三大挑戰，「行動的力量可能比只會說嘴還更有用」。