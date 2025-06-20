誰是聊天小天才？最會交友星座TOP3

▲有些人天生自帶交友光環，不管在哪都能迅速破冰、聊到欲罷不能，這三個星座就是人氣王代表！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

無論是在排隊上廁所、度假放鬆、點三明治，還是踏入新工作環境，總有一些人就是能隨時隨地交到新朋友。他們才剛認識五分鐘，就已經和對方聊得像老朋友，不是互加IG就是交換故事，彷彿一見如故。這樣的社交本領，其實與某些星座的天性有關，他們天生開朗健談、擅長提問，更懂得怎麼與人建立起真正的連結。

但對某些極愛交朋友的星座來說，出門的樂趣有一半就是看看今天又會遇到什麼有趣的人。他們總能在各種情境中，找到和陌生人聊天的契機。這些人不僅能在旅途中和新朋友建立深厚情誼，甚至多年後還會保持聯絡；也有些人，看起來像是住家方圓百公里內所有人都認識他，就算只是在酒吧閒聊五分鐘，也讓人覺得「哇，我交到了一個朋友！」以下就是國外網站《Bustle》占星師列出的最容易在任何地方交到朋友的三大星座，快一起來看看是誰吧！

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雙子座：社交王者，聊天高手

雙子座之所以能輕鬆交朋友，全都要感謝他們的守護星，掌管溝通的水星。他們天生健談、反應快，就連搭飛機的時候，也不會戴上耳機獨處，反而會主動和你聊天。等飛機落地時，他們已經在關心你家人的近況，還提醒你記得保持聯絡。

雙子就是這麼親切！作為風象星座的他們，性格活潑、能量滿滿，這樣的氣場很容易感染身邊的人。就算你原本沒心情聊天，雙子也能聊出一個你感興趣的小話題，讓你們一拍即合。

他們反應靈敏又幽默，能在幾句話中逗你笑，讓你迅速卸下心防；甚至能把無聊時刻變得精彩有趣。無論是在派對上穿梭各群組，還是上班時成為同事間的開心果，有雙子座在的地方，就絕不無聊！

天秤座：魅力磁場，自帶朋友圈

天秤座有一顆溫暖的大心臟，總是讓人不自覺被他們吸引。他們的守護星是金星，象徵愛與連結，也讓天秤特別喜歡認識新朋友。如果他們對你有興趣，會主動加你社群、持續互動，建立起關係。

同樣身為風象星座的他們，一點都不怕生。天秤可以在酒吧認識朋友，也能跟咖啡廳旁桌變麻吉，甚至從便利商店店員、送貨司機，到路上不經意遇見的人，都可能是他們的交友對象。有時候只要一句「現在幾點？」就能展開一段新的友誼。

他們懂得怎麼延續話題，聊起天來既輕鬆又有趣，讓人忍不住想跟他們多相處。不管是在交通工具上、工作中，還是排隊等演唱會，他們總能找到開口的時機，讓身邊的人都變成朋友。

射手座：越多人越開心，社交冒險家

對射手座來說，朋友永遠不嫌多。他們就像自己的守護星木星一樣，熱愛冒險、擁抱多元，總希望社交圈越大越好。這種「人越多越好玩」的心態，讓他們不只擁有一大票好朋友，還有遍佈各地的熟人。

作為火象星座的他們，精力充沛，勇於主動開口。旅途中他們會認識溫暖的民宿老闆、診間等待時跟隔壁病人聊天，甚至和鄰居都能迅速熟絡。即使知道彼此未來可能不會再見，他們也會毫不保留地交流、傾聽，真誠對待每一次相遇。

好奇心強、渴望新知的射手，總會主動認識不同背景的人，不只是想拓展眼界，更是為了建立有趣的社交網絡。當然，他們也超會玩！週五晚上出門放風，一不小心就帶了新朋友回家，這些朋友還很可能成為他們生命中的長久夥伴。

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