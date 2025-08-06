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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比亞迪餐敘事件延燒　黃國昌點名三立：主管找吃飯再批評演哪齣？

▲▼黃國昌 民眾黨立法院黨團召開 民進黨政績 - 光電板淹腳目 前瞻預算放水流 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

有媒體報導，中國電動車龍頭比亞迪7月底時透過代理商太古汽車夜宴立院高層，出席成員包括正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志，引發討論。對此，民眾黨團總召黃國昌今（6日）說，這事情的水很深，當三立在追這整件事情的時候，點名毫無關係的民眾黨罵，「但最該問的是誰？最該問的是三立自己的陳姓主管」。

黃國昌指出，這家電動車廠其實完全沒有跟民眾黨任何委員有接觸，所以相關事情我們一無所知，完全沒有跟民眾黨任何委員，可能民眾黨只有8席，在這大汽車廠眼中只是小蘿蔔頭、不是很重視，不過民眾黨的規矩非常嚴格，這種涉及到廠商遊說關說，民眾黨是碰都不會碰。

對於今有媒體代三立提問，黃國昌表示，但整個事情昨天出來後，特別是三立提問非常有意思，昨天三立的政論節目從頭到尾在說民眾黨，「說我直播給大家看，這個比亞迪的密宴我也沒有去，我要如何直播給大家看？我有時候已經搞不清楚三立在製作政論節目時，有沒有基本邏輯」。

黃國昌直言，整件事情跟民眾黨一點關係都沒有，也沒有民眾黨的人參與、也沒有民眾黨的人接觸，結果還說到他本人，要他直播給大家看，「我已經不知道現在三立是在奉行王義川所公告的四階段假訊息操作方式嗎？現在三立進行到第幾階段？」

黃國昌說，這事情的水很深，當三立在追這整件事情的時候，點名毫無關係的民眾黨罵，「但最該問的是誰？最該問的是三立自己的主管」。

黃國昌指出，參加這場聚會的就有三立的高階主管在裡面，也就是陳姓主管應該是在負責網路社群操作的。然後黃還問立法院總務處長廖炯志，是誰約他去吃飯的？飯可以亂吃？他說根本不知道有太古汽車集團的，約他吃飯的就是這位三立的陳姓主管。

黃國昌說，廖炯志的回覆讓他發現「水非常的深」，三立的主管找總務處長去吃飯，吃完了以後可能有設計好的狗仔在拍啦，拍完了三立的政論節目開始口誅筆伐、大肆批評跟整件事情毫無關係的民眾黨，「現在這個是在演哪齣啊？有點搞不清楚了」。

黃國昌指出，是不是三立先請這個高階的主管出來講清楚，「這個主管的任務現在已經變成『牽猴仔』（台語，指掮客）了嗎？聯絡總務處長吃飯、叫進口車商來，這是三立兼職的範圍嗎？只能說，這個水非常非常的深，絕對要徹查到底，臭不可聞」。

黃國昌接著說，民進黨立委吳思瑤昨天還點名他，但他其實專門在外交國防委員會、經濟委員會抓「貼牌的」、「洗產地的」，他對這種事情是絕對深惡痛絕啊。

黃國昌指出，吳思瑤說中國財團夜宴是不是關說，要不要成立調查委員會，「那民眾黨團到時候提案成立調查委員會，民進黨團千萬不要擋喔、千萬不要杯葛喔」，不要說「怎麼可以成立調查委員會」、「這是毀憲亂政，根本沒有依據成立調查委員會」。

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