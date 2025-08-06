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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲與鍾小平和解有2條件　柯委任律師：請鍾議員自重

▲▼國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

因京華城等案仍在押的前民眾黨主席柯文哲，控告國民黨議員鍾小平加重誹謗，台北地院今（6日）開庭審理，柯與鍾達成和解決定撤告。但事後鍾小平道歉不乾脆、甚至在媒體追問下才致歉，引發場外小草、民眾黨公職不滿，柯文哲本案律師張衞航說，柯有同意2個和解條件，鍾小平的做法與柯主席願意和解的初衷不符，實在有失高度，令人深感失望，請鍾小平議員自重。

今開庭約40分鐘後，鍾小平步出法院受訪時，轉述柯文哲在法庭內的發言，但一旁柯粉認為鍾小平東拉西扯，敲木魚表達不滿。鍾聲稱「基於藍白合作，基於我沒有百分之一百的查證」，加上「柯市長也有高度，他也和解，這個案子撤告了」，柯沒要求和解條件，只要他「公開跟大家說明一下，只要我跟你們（媒體）講就可以了，今天（新聞）播出就可以了，柯的說法是這樣」。

柯文哲本案的律師張衞航說，今天開庭在法官的勸諭下，因被告鍾小平願意公開道歉，柯主席基於心存善念、盡力而為的理念，願意放下不愉快，希望帶頭示範，讓社會大眾保有善念，化解對立，因此同意2個和解條件。

張衞航指出，和解條件包括：一、被告對於未經謹慎查證而於錄製節目時，發表與事實不符之言論，願意向自訴人道歉。二、自訴人願意撤回本件自訴。

張衞航指出，身為被害人，柯主席已展現一個政治家應有的風範與高度。反觀被告鍾小平於庭後的受訪中，是在媒體追問下，才說「願意跟他致歉」，也沒有說明上開和解條件，更與柯主席願意和解的初衷不符，實在有失高度，令人深感失望，特此還原事實，請鍾小平議員自重。

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