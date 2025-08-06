柯文哲撤告後鍾小平未鄭重道歉　陳世軒嗆：實在令人看不起

▲國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

涉犯京華城等案仍在押的民眾黨前主席柯文哲，控告國民黨議員鍾小平加重誹謗，台北地院今（6日）開庭審理，柯文哲與鍾小平達成和解，柯決定撤告。對此，民眾黨新北市議員陳世軒直言，鍾小平受訪毫無誠意，硬掰合理化自己的行為，連最基本的道歉都無法好好說出口，實在令人看不起。

民眾黨新北市議員陳世軒說，柯文哲主席當庭對抹黑造謠的鍾小平原諒撤告，因為他認為社會應該要大和解，這肚量及高度令人敬佩。但他必須說，鍾小平對媒體的受訪，毫無誠意，硬掰合理化自己的行為，連個最基本的道歉都無法好好說出口，實在令人看不起。

今開庭約40分鐘後，鍾小平步出法院受訪時，轉述柯文哲在法庭內的發言，但一旁柯粉認為鍾小平東拉西扯，敲木魚表達不滿。鍾聲稱「基於藍白合作，基於我沒有百分之一百的查證」，加上「柯市長也有高度，他也和解，這個案子撤告了」，柯沒要求和解條件，只要他「公開跟大家說明一下，只要我跟你們（媒體）講就可以了，今天（新聞）播出就可以了，柯的說法是這樣」。

鍾小平此發言讓一旁的民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人張彤不滿，在旁頻喊「鄭重道歉」、「不要以為私下和解就沒事」、「不要輕描淡寫」。但鍾僅說「結案了，結案了」，並表示日後可公開庭訊筆錄。