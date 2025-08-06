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柯文哲撤告！鍾小平卻扯藍白合　陳智菡轟噁心：完全沒為抹黑道歉

▲國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員鍾小平被柯文哲指控涉犯加重誹謗罪嫌，今（6日）到台北地院出庭，首度與柯對質，當庭致歉獲和解撤告。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨前主席柯文哲控告國民黨台北市議員鍾小平涉嫌加重誹謗，台北地院今（6日）開庭審理，最終鍾小平道歉、柯文哲撤告，雙方達成和解。但鍾小平受訪卻稱「沒有百分百查證，基於藍白合，願意『致歉』」。對此，民眾黨團主任陳智菡表示，鍾小平令人噁心，完全沒有為蓄意抹黑道歉，而是濫用柯文哲的善良，混水摸魚騙到和解混過去，依照今天的表現，相信鍾馬上會拿法庭內容賺黑心錢、傷害別人，這個人根本沒有反省，也不會悔改。

陳智菡表示，自己其實不懂為什麼法官一直要柯文哲和鍾小平和解，這個案子一開始，法官就希望鼓吹柯文哲和解，甚至不願公開審理，開庭時還一度用屏風把柯文哲走的通道遮住，這符合一般程序嗎？有律師私下告訴他們，對殺人犯都不會這樣。

陳智菡指出，鍾小平面對記者受訪時，一句「對不起，我沒有求證，對不起，我胡説八道對柯文哲前市長造成了傷害，我當庭道歉也願意向社會說明」都沒有，而是完全迴避和解條件，鍾小平還瞎扯「我們願意和解、是基於藍白合作默契」，真是令人噁心。

陳智菡批評，鍾小平完全沒有為身為一個民意代表，竟蓄意抹黑造謠、信口雌黃的惡劣行徑向社會道歉，而是濫用柯文哲的善良與格局，想這樣混水摸魚騙到和解就混過去。

陳智菡說，依照鍾小平今天的表現，自己相信鍾馬上會再拿今天在法庭上的內容繼續上政論賺黑心錢、繼續扭曲事實，繼續傷害別人賺政治紅利。

陳智菡指出，柯文哲主席願意撤告，是因為希望這個案子能夠做為社會的示範，減少對立與衝突，也希望鍾小平這種人，不要再濫用言論自由當武器，去傷害他人。

陳智菡說，今天是柯文哲的生日，自己懂寬厚的柯文哲願意當庭和解，某種程度是早已放下了，被關押了一年，面對國家機器與司法的不公不義，必須用更高的格局去看待這一切。她直言，只是自己當場聽著鍾小平的受訪內容，還是深深替柯文哲不值，這個人根本沒有反省，也不會悔改。

陳智菡認為，現在只能讓自己轉念，至少因為這件爛事，他們可以在柯文哲生日這天看到柯文哲，穿上早已準備好的T-shirt獻上祝福，然後再一次上了人生的重要一課。大家又一次見證人性可以多低劣，見證這個坑坑巴巴的司法。

最後，陳智菡強調，今天大家沒有辦法真心的快樂，但會繼續用勇敢的追求，與更多的善良相伴，等待正義，總有一天。

▼民眾黨力挺柯文哲，穿上T-shirt為柯文哲祝福。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

▲▼民眾黨力挺柯文哲，穿上紀念衣為柯文哲慶生。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

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