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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凍竹科預算、立院出席率吊車尾　罷團籲：守護新竹、罷免林思銘

▲▼民進黨立委范雲與民進黨新竹縣黨部5日晚間在竹縣北埔鄉民宅，舉辦「823新竹要光明：北埔面對面說明會」。（圖／民進黨立委范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲與民進黨新竹縣黨部5日晚間在竹縣北埔鄉民宅，舉辦「823新竹要光明：北埔面對面說明會」。（圖／民進黨立委范雲國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

823還有第二波大罷免，民進黨立委范雲與民進黨新竹縣黨部昨晚在新竹縣北埔鄉民宅，舉辦「823新竹要光明：北埔面對面說明會」，為林思銘罷免與不同意核三重啟公投宣講，三合院內聚集逾80人。范雲與發言來賓呼籲熱愛新竹的北埔鄉親，823罷免投同意，罔顧核安的公投投下不同意。

范雲向在場鄉親說明，8月23日有兩件大事，其中一件是林思銘罷免案。林思銘上會期在立法院的出席率是立委倒數、委員會質詢倒數第六，監督法案倒數第九，違背客家人認真的精神。范雲質疑，林思銘連會都不去開，如何守護新竹縣的利益？呼籲鄉親，讓林思銘休息，讓可以認真開會、更適合的人來當立法委員。

對公投案，范雲強調，核三已停止運轉，台灣已進入非核時代，民眾黨公投文上故意說的核三「延役」，實為「重啟」。范雲指出，此次公投反對原因有三，第一，不安全。核三廠40年安全期限已過，設備老舊，且當時核電廠建造後才發現位處恆春地震帶，不符核安標準。

▲▼民進黨立委范雲與民進黨新竹縣黨部5日晚間在竹縣北埔鄉民宅，舉辦「823新竹要光明：北埔面對面說明會」。（圖／民進黨立委范雲國會辦公室提供）

范雲指出，核廢料處理成本高昂，若計入核廢料處理成本，核電並非便宜的能源。台灣的核廢料無處可去，核安會、台電皆曾考察過，沒有地方願意接受核廢料。台灣已在能源轉型道路上，核電在全台總發電量佔比非常的低，為了台灣的能源自主，不該走回頭路，此公投不合理，請大家投下公投不同意。

▲▼民進黨立委范雲與民進黨新竹縣黨部5日晚間在竹縣北埔鄉民宅，舉辦「823新竹要光明：北埔面對面說明會」。（圖／民進黨立委范雲國會辦公室提供）

立委林月琴表示，林思銘在客家地區當選，卻支持刪減、凍結客委會預算，甚至不顧安全，主張重啟核三，讓人民承擔風險。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方指出，感謝這段時間以來，公民與罷團志工們走上街頭、舉牌宣講。為了凝聚更多支持的力量，他也責成新竹縣全體黨公職，不分選區、全力協助竹二。已有多位中央與地方的立委、議員即將投入竹二，以溫柔而堅定的力量，共同呼籲大家出門投票，用選票為新竹縣的未來發聲。

新竹縣議員歐陽霆認為，民主這條路不好走，很多人說大罷免是無差別的操弄仇恨，立法院的國防、客家、文化預算被亂砍、甚至砍到負數，林思銘還是黨團書記長。罷免不是為了仇恨，而是許新竹一個更好的未來，823的路雖然不好走，但一定會和罷團攜手，帶給新竹光明。

罷團「新竹要光明 罷免林思銘」志工Annie說， 林思銘做一個客家立委，把客家的預算大量刪減；做一個新竹的立委，凍結科學園區的預算。新竹縣民選的立委應該是幫助新竹，卻都是做顛倒的事。罷團呼籲，新竹應選出更好的人，志工一年來，風吹日曬雨淋，如今只差大家去投下「同意罷免」。志工們自己拚命，是想要繼續守護新竹這個家園，罷團沒有美麗的謊言，有的就是真誠的心，罷免志工邀請所有選民一起守護竹縣美好的一切。

教授曾聖凱指出，自己2024開票結束第一通電話就是打給林思銘，彼此在通話中也互相肯定對方的政見，曾也拜託林思銘要做客家人的立委、要做新竹縣的立委、要做台灣人的立委。然而，一年多來林思銘荒腔走板的作為，如大刪客委會預算、大砍消防員設備費等，都再再說明，林只願意做傅崐萁的立委，那竹二就必須罷免掉這樣的立委，請大家勇敢投下「同意罷免」。

面對核三的議題，曾聖凱指出，研議核三需要至少四千億的經費， 若延役了也只能用4年，平均一年消耗千億；對比被林思銘刪減撥補台電的1000億預算，根本沒省到錢，只是讓台灣的能源再次走回頭路，要拖垮台灣的經濟。

▲▼民進黨立委范雲與民進黨新竹縣黨部5日晚間在竹縣北埔鄉民宅，舉辦「823新竹要光明：北埔面對面說明會」。（圖／民進黨立委范雲國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委范雲與民進黨新竹縣黨部5日晚間在竹縣北埔鄉民宅，舉辦「823新竹要光明：北埔面對面說明會」。（圖／民進黨立委范雲國會辦公室提供）

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