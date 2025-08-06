示警綠營「降智圖卡得不到認同」　黃暐瀚：2026還是藍營會選比較好

▲王義川自爆「造謠4步驟」。（圖／柳采葳提供）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，面對後續823二波投票，罷團卻稱「選民低智商要做降智圖卡」、綠委王義川也自爆「台中普發4萬」假議題操作步驟，引起外界批評。對此，媒體人黃暐瀚5日表示，民進黨應該跟罷團講不該有這種情緒，也該約束不可以做，降智圖卡加造謠，不會得到更多選票。他強調，823已不是關注重點，2026選舉應該還是國民黨會選比較好，2028民進黨還要不要繼續執政？用這種降智圖卡、造謠圖卡，怎麼可能得到更多選民認同。

黃暐瀚於節目《少康戰情室》表示，對的就堅持，不對的就要改，像是零日攻擊得到破億補助公款，台劇這幾年好多在拍，其他的製作團隊會不會眼紅？別人的補助也是這樣嗎？另外，饒舌歌手大支也有文化部補助，但證交所補助誰會覺得是合理的？怎麼證交所會補助饒舌歌手？所以不合理的就應該改。

黃暐瀚表示，現在罷團可能有一些情緒，質疑為什麼726是這個結果，所以得到結論是「選民很笨要做降智圖卡」，但這時候民進黨應該跟罷團講不該有這種情緒，選舉永遠都是票多的人贏，要爭取更多中間選民。

針對「王義川自爆台中普發造謠4步驟」，黃暐瀚認為，如果台中120億普發事件，從頭到尾民進黨不分區立委王義川知道是怎麼回事，現在被告社維法了，民進黨應該去約束，不可以去做。

黃暐瀚直言，而且120億不可能普發4萬，連1萬都發不到，所以真的是降智圖卡加造謠，如果是這樣的話，不會得到更多選票的。

最後，黃暐瀚強調，823大罷免基本上不是大家關注的重點了，2026縣市長選舉應該還是國民黨會選比較好，2028民進黨還要不要繼續執政？如果要的話，用這種降智圖卡、造謠圖卡，怎麼可能得到更多選民的認同。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）