超商連續5天「買1送1」懶人包！雪糕、氣泡水、生活用品都有

▲全家便利商店連續5天推出多項優惠「買1送1」。（圖／資料照）
記者林育綾／綜合報導
夏天消暑也要省荷包，全家便利商店、萊爾富今（6日）至8月10日限時5天，推出多項商品「買1送1」、「兩件更省」優惠，包括馬來貘聯名巧克力巧酥牛奶雪糕、氣泡水、果菜汁，還有生活用品漱口水等，通通在全家買1送1。萊爾富也有阿奇儂鮮乳坊雪糕、農心辛辣白菜風味麵、韓國樂天碳酸飲等買1送1。
★全家
全家即日起至8月10日推出「會員限定」優惠，包括馬來貘聯名巧克力巧酥牛奶雪糕、氣泡水、波蜜果菜汁、葡萄王康普茶、農心海鮮烏龍麵，通通「買1送1」。
生活用品李施德霖漱口水原價139元「買1送1」、舒潔棉柔厚韌3層抽取衛生紙原價240元，特價89元。
Let’s Café經典美式、拿鐵，任選2件89元；Let's Tea阿里山高冷烏龍「第二杯10元」，等於2件65元。
▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）
★萊爾富
萊爾富即日起至8月10日連續5天「限時殺」，多項商品買1送1、兩件更省。包括阿奇儂鮮乳坊雪糕、農心辛辣白菜風味麵、Yupi漢堡QQ糖、Yupi超值組合餐軟糖、貝納頌輕負擔機能黑咖啡、韓國樂天碳酸飲，通通「買1送1」。
▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）
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