限今天！全家咖啡「買3送3」　7-11連續3天「買7送7」

▲全家咖啡「買3送3」可趁機囤。（圖／全家提供）



記者林育綾／綜合報導

喜歡在超商買咖啡，想省錢趁現在！全家便利商店今（1日）限時一天，在APP推出Let's Café 特濃美式、OATLY! 燕麥奶拿鐵「買3送3」；7-ELEVEN也有CITY PRIMA每月1號精品犒賞日，即日起至8月3日在「OPENPOINT行動隨時取」推出精品咖啡「買7送7」。

▼全家在APP限時8月1日「買3送3」優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店將於8月1日限定一天，推出咖啡、香蕉等多項商品「買3送3」，會員只要在APP隨買跨店取使用「全盈+PAY」付款，即可享有優惠，數量有限，售完為止。

▲▼全家限時「全盈+PAY」會員買3送3優惠。（圖／業者提供）



●全家8月1日「全盈+PAY」優惠

■ Let's Café 特濃美式、OATLY! 燕麥奶拿鐵「買3送3」（每杯原價55元或75元）。

■ Fami Collection 天然水 1000ml「買3送3」（原價29元／瓶）。

■ 香蕉單入「買3送3」（原價20元／根）。

■ 茶葉蛋10顆特價99元（原價130元）。

■ 五月花厚棒衛生紙，2串特價170元（原價518元）。

●全家康康5優惠

另外，全家自8月1日至8月3日推出「康康5」優惠，精選商品同品項「買1送1」，包括：

■ 百吉布丁大雪糕，同品項買1送1。

■ FamiCollection芒果百香雪酪冰棒，同品項買1送1。

■ FamiCollection黃金蕎麥茶，同品項買1送1。

■ 茉莉茶園香檸琥珀紅，同品項買1送1。

■ Let's Tea特大冰柳橙香柚綠茶，同品項買1送1。

■ 黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙，任選買1送1。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

7-11 線上APP「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY PRIMA每月1號精品犒賞日，此波擴大3天在8月1日至3日，大杯精品美式、大杯精品拿鐵、大杯精品馥芮白、中杯冰精品燕麥拿鐵，通通同品項「買7送7」。

▼7-11精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

●冰品優惠

另外因應夏季，7-11自8月1日至8月3日也推出冰品優惠，思樂冰特大杯全口味「買1送1」，雪淋霜、酷聖霜霜淇淋則推出憑iCash 2.0、iCashPay支付，享全口味「買1送1」。

▲7-ELEVEN自8月6日起陸續上市超人氣「統一布丁霜淇淋」。（圖／業者提供）



同時公布8月6日起陸續上市雪淋霜「統一布丁霜淇淋」人氣口味，只要購買任一支，即可享5元加價購「布丁焦糖淋醬」。

8月4日至8月6日在「OPENPOINT行動隨時取」，更搶先推出3天「統一布丁霜淇淋買2送2」，每位會員限購1組，數量有限，售完為止。