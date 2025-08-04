超商周一咖啡優惠！7-11、萊爾富買1送1　全家2杯55折起

▲7-11周一限定指定咖啡「兩杯99元」，還有LINE電子票券買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

周一來杯咖啡提神，各大超商紛紛推出優惠！全家「周一咖啡日」推出大杯特濃美式、拿鐵和單品美式、拿鐵「兩杯55折起」，等於加10元多一杯。7-11在「LINE禮物」冰精品美式、多項茶飲「買1送1」。萊爾富也有大杯特濃美式與拿鐵、中杯拾利抹茶歐蕾、特大四季春茶、紅玉紅茶等「買1送1」。

★7-ELEVEN

●LINE禮物電子票券

◾大杯冰精品美式，買1送1（原價100元，特價50元）⭢購買連結。

◾冰現萃茶梔子花青茶，買1送1，5折（原價45元、特價18元）⭢購買連結。

◾大杯冰精品馥芮白咖啡，買1送1，5折（原價120元、特價60元）⭢購買連結。

◾冰咖啡珍珠歐蕾，買1送1，5折（原價75元、特價38元）⭢購買連結。

◾冰青梅冰茶，買1送1，5折（原價60元、特價30元）⭢購買連結。

●周一咖啡日

7-11推出新一波「周一咖啡日」優惠，在門市、OPENPOINT APP同步「兩杯99元」，等於最低55折起，包括：

中杯精品美式／精品拿鐵，任2杯99元（原價最高180元，最多省81元）。

大杯燕麥拿鐵，2杯99元（原價150元，最多省51元）。

▲全家咖啡兩杯55折起。（圖／業者提供）

★全家

全家在8月4日周一限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至9月30日。

大杯特濃美式，兩杯65元，6折（原價55元/杯）。

大杯特濃拿鐵，兩杯75元，58折（原價65元/杯）。

大杯單品美式，兩杯110元，55折（原價100元/杯）。

大杯單品拿鐵，兩杯120元，55折（原價110元/杯）。

★萊爾富

萊爾富即日起至8月12日，全台門市「Hi café系列」指定品項，祭出「買1送1」優惠，包含：大杯特濃美式與拿鐵、中杯拾利抹茶歐蕾、特大杯四季春茶與紅玉紅茶，通通同品項買1送1。

▲▼萊爾富「Hi café系列」指定品項買1送1。（圖／業者提供）

另由於中南部連日豪大雨，多處地區傳出淹水災情，萊爾富8月4日至8月10日嘉義以南門市限定推出「樂法鹼性離子水系列買1送1」（330ml、600ml、1480ml），提供最即時的補水支援，為受影響的鄉親們送上一份關懷。數量有限，售完為止。

▼樂法鹼性離子水系列「買1送1」。（圖／業者提供）