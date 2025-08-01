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全家聯名VANS新推「滑爆可樂霜淇淋」　加9元就送滑板吊飾

▲▼全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項，還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」9元加購。（圖／記者林育綾攝）

▲全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全家首度聯名美國街頭品牌VANS，8月5日起推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此外還將VANS經典棋盤格紋融合設計，開發「棋盤格蛋糕」、「海鹽焦糖千層蛋糕」等；8月5日至9月2日凡購買VANS聯名商品，加價9元即可獲得超潮小物「VANS手指滑板吊飾」。

▲▼全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項，還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」9元加購。（圖／記者林育綾攝）

▲還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」9元加購。（圖／記者林育綾攝）

全家8月全新口味霜淇淋來了！此次與潮流品牌VANS跨界合作，8月5日起推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」全新口味，氣泡甜香與沁涼口感融合，入口即滑爆，還可搭配「莊園牛奶」經典口味，爽口可樂風味搭配濃郁乳香，入口就像來杯可樂特調，意想不到絕配。

▲▼全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項。（圖／業者提供）

▲「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」也能搭配莊園牛奶口味。（圖／業者提供）

此款霜淇淋特別以焦糖色系，呼應VANS經典鬆餅格橡膠鞋底，搭配專屬黑色waffle餅皮，餅乾套與紙杯也全面換上VANS聯名設計；「經典黑炫酷繽沙」同步以限量VANS包裝設計換裝登場，一秒置身美式滑板公園。

霜淇淋控可把握，全家APP隨買跨店取自8月5日至8月7日，推出限時3日「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠，兌換期限至114年12月20日，每會員限購2組。

▲▼全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項，還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」9元加購。（圖／記者林育綾攝）

▲全家也開賣4款VANS聯名minimore甜點、烘焙麵包新品。（圖／記者林育綾攝）

8月6日起全家也開賣4款VANS聯名minimore甜點、烘焙麵包新品，包括「棋盤格蛋糕」、「海鹽焦糖千層蛋糕」、「鹽花生焦糖捲蛋糕」與「焦糖海鹽麵包」，售價35元至59元，8月5日至9月2日於全家購買Fami奶昔，搭購指定三明治或調理麵包，即享99元餐促優惠。

▼全家也開賣4款VANS聯名minimore甜點、烘焙麵包新品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項，還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」9元加購。（圖／記者林育綾攝）

此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項，還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」，融合Fami!ce霜淇淋藍色品牌色、VANS經典黑白棋盤格紋、滑板鞋與滑板圖騰等元素，掛上背包，街頭潮感一次到位，共2款設計，售價49元，8月5日至9月2日凡購買VANS聯名商品，「加價9元」即可獲得。

▼超潮小物「VANS手指滑板吊飾」9元加購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家聯名VANS推出「Fami!ce滑爆可樂霜淇淋」，此波聯名橫跨霜淇淋、酷繽沙、甜點、麵包等品項，還有超潮小物「VANS手指滑板吊飾」9元加購。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN近來也推出夏天消暑冰品，8月6日起陸續上市雪淋霜「統一布丁霜淇淋」，只要購買任一支，即可享5元加價購「布丁焦糖淋醬」。

▲7-11「統一布丁霜淇淋」口味即將上市，限時買2送2。（圖／記者林育綾攝）

「統一布丁霜淇淋」自8月4日至8月6日，搶先推出3天「OPENPOINT行動隨時取」買2送2，每位會員限購1組，數量有限，售完為止。

8月1日至8月3日也推出冰品優惠，思樂冰特大杯全口味「買1送1」，雪淋霜與酷聖霜霜淇淋則推出憑iCash 2.0、iCashPay支付，享全口味「買1送1」。

▼7-ELEVEN 自8月6日起陸續上市超人氣「統一布丁霜淇淋」。（圖／業者提供）

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