百萬AV系YTR「中指通」爆工作室解散！經紀人急回4點：沒要收掉

▲中指通工作室解散，但頻道仍持續運作。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮）

記者周亭瑋／綜合報導

AV系YouTuber「中指通」擁有122萬訂閱，昨日爆出工作室解散消息，引發網友熱議與揣測。對此，中指通經紀人「之之」火速出面澄清，強調此次是轉換經營型態，並非倒閉或破產，中指通本人的頻道仍會照常上片，觀眾無須恐慌。

之之表示，工作室雖解散，但中指通主頻道與副頻「中指通一下」仍將每周穩定更新，分別聚焦於成人議題與運動話題。同時，她也確認自己仍擔任經紀人角色，只是將轉為「外包合作」型態，主因來自她個人的職涯規劃與新挑戰，而非經營失利。

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針對解散原因，之之坦言，中指通頻道本可舒適營運至明年中，但考量YouTube流量與廣告生態日益險峻，尤其身為黃標頻道無法取得廣告分潤，長期經營壓力沉重。在與業界MCN與YouTuber好友討論後，他們決定改為個人模式，以提高彈性、降低壓力、延長壽命。

▲中指通擁抱AV女神河北彩花。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮）

即使營收面挑戰重重，團隊在合作案上仍堅守高標準。之之表示，「我們對於合作單位非常慎選，有很多交友、男性保健、約會、成人網站等等之類都會找我們合作，但其中我們只要判斷有疑慮或是會造成潛在的其他風險，我們就會不予合作，所以我們其實合作的單位並不多。」

至於Podcast節目，則將在八月最後一周做最終更新，未來會轉至「中指通一下」的YouTube，成為會員制節目，每月收費100元即可收聽。

而團隊員工的安排，之之強調，此次解散屬「有預告、有補償」，全體員工皆獲得優於《勞基法》的資遣待遇，「我一直都覺得身為經營者，負起員工的生存跟經濟的責任，是基本也是重要的。」

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