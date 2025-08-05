龍山寺保全「全日文解說」拜拜流程！志工爺爺更猛　他直擊驚呆

▲萬華龍山寺。（圖／記者彭懷玉攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日到龍山寺拜拜時，目睹有位保全大哥，用日文跟日本女生講解拜拜流程；不僅如此，還有另一位志工爺爺，竟用英文跟外國客解釋求紅線，讓他佩服又震驚，直呼「都是語言天才嗎？」

網友昨日在Threads發文驚呼，「龍山寺的工作人員都是語言天才嗎？有一個爺爺在用英文跟德國女生解釋，怎麼求紅線；另一個保全大哥用日文跟日本女生講拜拜的流程。」

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PO文掀起熱烈回響，不少知情人表示，很多長輩都是志工，「那些都是志工，並不是有薪資的員工，基本上很多退休人士，以前都是各行各業的精英，現在退休當志工，是為了延續自我價值回饋社會，不是為了賺錢去的」、「之前在博物館打工，志工裡很多都是教授、導遊、英文、日文老師等退休，各國語言能力很強之外，知識都很淵博，為人又很謙虛，真的好佩服」、「我在松菸誠品做過清潔工打工，同事是台積電退休60幾歲的阿伯，他都看英文新聞，多益考比我還高分」、「行天宮也是，義工們會英日語是基本標配」、「志工的知識量很大，上次去得到很多以前不知道的資訊，非常佩服」。

而網友們也紛紛回應，「你去桂林路的家樂福，那邊阿桑服務員都會日語、韓語，就知道高手都在人間」、「說不定他們以前是高管、老闆退休」、「很多景點的大哥大姐語言能力真的很厲害，幾乎都可以對答如流」、「我從不小看人，很多高手都很低調」。