Converse「官網」買鞋收到假貨！門市店員曝真相　大票人震驚

▲Converse在台灣沒有官網。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

知名運動鞋品牌Converse，廣受消費者喜愛。節目主持人王如茵日前在「Converse官網」，買到與商品圖有嚴重色差的鞋子，到門市詢問後才震驚得知，Converse在台灣早已沒有官網，想購買只能在門市或旗艦店。

王如茵昨日在Threads上提到，前陣子被燒到一雙Converse的鞋，於是上蝦皮旗艦店購買，但因為沒有自己的尺碼，她便搜尋「Converse台灣官網」，接著就跳出了一個「官方網站」，上面的價錢與旗艦店的相同，所以不疑有他就下單買了，等到貨後她也沒有細看，直接把鞋收進鞋櫃裡。

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直到前天，她開始研究新鞋的鞋帶綁法，赫然發現鞋子的顏色和網上的不太一樣，且越比對越覺得有嚴重色差，後來她到Converse門市詢問，結果竟被告知「台灣沒有Converse官網。」

店員直言，Converse很多年前在台灣有官網，但現在已經沒有了，如果想要買到正版的鞋子，只能在門市跟旗艦店購買。

▲摩曼頓公告，不肖人士假冒CONVERSE，創立假粉絲團和網站。（圖／翻攝自臉書／摩曼頓Momentum，下同）

PO文掀起熱烈回響，大票網友洗版回應，「是這個嗎？根本看不出來是詐騙耶」、「感謝分享，是說官方網站講得好順，好強喔」、「剛剛查到這個網站的實際資訊。已經存在10年以上，前身是中國網站，目前偽裝成Converse」、「很多品牌都是沒有官網的唷！像Lelabo也是去門市聞香，跟店員聊天才知道，網上的網頁都是假的」、「天啊...光明正大騙耶！沒人檢舉嗎？」「蛤？原來那不是官網！最近也想買Converse，還好還沒買下去」、「UGG也沒有台灣官網，我好多客人都拿假台灣官網價格來問我，怎麼比較便宜，我真是要瘋了」。

事實上，台灣運動用品通路商「摩曼頓」今年6月，有在粉專發聲明公告，表示有不肖人士假冒CONVERSE名義，以詐騙帳號創立假粉絲團或網站，企圖欺騙消費者購買來路不明的仿冒商品，本公司特此嚴正聲明，請消費者切勿上當受騙。

公告也提醒，詐騙集團會不斷更換假帳號，請確實查明清楚，以免購買到偽劣仿冒品，更須警覺提防個人資料被不當蒐集與盜用，成為詐騙集團的受害者，提醒大家購買商品請務必到摩曼頓門市或官方購物網站，以免自身消費權益受損。