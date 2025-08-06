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台灣有事風險增！　專家籲日企「減少駐台人員」

▲▼台北市，台北旅遊，台北天際線，台北市天際線，台北盆地，台北101大樓，台北市空拍，台灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲專家建議，駐點台灣的日企應儘早研擬「駐在員數最少化」對策。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

台海局勢升溫、中日關係日益緊張，日本企業正面臨前所未有的地緣政治風險。專家呼籲，進駐台灣的日企應儘早研擬「駐在員數最少化」對策，確保員工安全並強化企業的危機應變能力。

日本外交安保專家和田大樹分析，儘管中國對台灣動武的可能性短期內仍不高，但台海風險已成現實威脅。尤其在2022年美國前眾議院議長裴洛西訪台引發中國大規模軍演後，全球對「台灣有事」的關注快速升溫，安全專家甚至預估中國或於2027年前具備全面侵台能力。

和田指出，雖然中國目前受到經濟與內政壓力牽制，但專制體制往往可能因內部不穩而對外強硬。再加上日本與美國同盟密切，若台海爆發衝突，日本恐被迫配合美方軍事行動，勢必惡化與北京關係。

目前約有2萬名日本人居住在台灣，不少日本企業深耕當地，與半導體、生技、製造業等關鍵產業緊密連結。一旦台灣進入戰時狀態，恐導致物流中斷、生產線停擺，且中國報復性制裁措施可能進一步擾亂零組件進口與資金流動。

面對這些潛在風險，和田建議，企業應及早啟動駐在員減量機制，僅保留必要核心職務，其餘工作則可由遠距作業或當地聘僱人力補位，降低戰時撤離人員的複雜度與風險。

和田表示，事前準備也不可或缺，包括掌握防空避難設施位置、建立多層次通訊聯絡網，以及制定危機應變手冊等，皆為確保人員平安與快速反應的關鍵。

他強調，「駐在員最少化」不只是為撤離預做準備，更是提升企業韌性、維持營運穩定的戰略行動。同時，企業也應同步推動供應鏈多元化、規劃替代生產基地，降低對台灣與中國市場的高度依賴，進一步強化整體抗風險能力。

和田指出，日本企業應將台海風險視為常態背景進行長期規劃，而非短期風暴來應對，「國際政治的風向變化難以預測，企業不能再抱持僥倖心態，現在正是重整體質的關鍵時刻。」

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