未獲同意！台灣海洋調查船闖日本海域　日艦無線電喊話驅離

▲台灣海洋調查船「新海研一號」。（圖／翻攝自國立台灣大學海洋研究所官網）

記者羅翊宬／編譯

日本海上保安廳第十管區表示，台灣海洋調查船「新海研一號」昨（4）日下午航行至鹿兒島縣德之島西北西約335公里的日本專屬經濟海域（EEZ），未經日方同意即疑似展開調查活動。巡邏艦發現船尾向海中延伸類似鋼索設備後，透過無線要求中止行動。雖未獲回應，但船隻隨後已駛出日台地理中線外側。

根據《日本放送協會》、《MBC南日本放送》，第十管區海上保安本部指出，該起事件發生於4日下午3時50分，地點位於德之島西北西約335公里的專屬經濟海域內，屬於日本主張的專屬經濟海域。當時日本巡邏艦發現台灣的海洋調查船「新海研一號」自船尾垂放鋼索狀物體至海中，疑似進行海洋調查作業。

日方隨即向相關部會確認，並於下午6時40分以無線電方式向台灣船隻發出調查中止要求。雖未接獲任何應答，但調查船已開始回收裝備並轉向移動。至當晚7時45分，日方確認該船已駛離日本專屬經濟海域，並跨越日台間的地理中線。

值得注意的是，該艘「新海研一號」在今年6月27日亦曾在沖繩縣與那國島近海的日本專屬經濟海域內，被第十一管區海上保安本部發現進行類似活動，同樣遭到日方警告。

日方強調，外國船隻若欲在日本專屬經濟海域進行科學調查，必須事前獲得同意。