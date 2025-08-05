韓媒：李在明結束訪美後「順道訪日」　擬安排會晤日相石破茂

▲日本首相石破茂、南韓總統李在明6月17日在加拿大G7會場展開日韓會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普1日宣布將南韓關稅降至15%，並透露2周內接見來訪的南韓總統李在明。日媒引述多名關係人士說法透露，李在明可能將在結束訪美行程後，在返回南韓時順道訪問日本，並與日本首相石破茂進行會談。對此，南韓總統辦公室發言人表示，目前是否推動李在明訪日，一切仍尚未定案。

根據韓媒《首爾新聞》，日本政府多名關係人士昨（4）日透露，日本正在接洽南韓政府，針對李在明訪美結束後的訪日行程進行協商，雙方正對此交換意見。其中，日本政府某位高層關係人士更強調，「石破茂首相強烈希望李在明總統訪日。」

報導指出，日本前首相菅義偉1日率領日韓議員聯盟的跨黨派國會議員出訪南韓，並前往南韓總統辦公室，受到李在明接見。菅義偉回國後，便向石破茂報告訪韓成果，石破茂則當場表現出強烈的意志，希望能夠儘快安排會晤李在明。

南韓政府也對李在明的訪日計畫抱持正面態度。相關人士透露，「據我所知，日本確實已經向我國（南韓）傳達，石破茂首相希望能夠儘快推動日韓會談的訊息。因此，李在明有可能在結束訪美後，順道前往日本，並與石破茂首相進行會談。」

不過，李在明是否能夠訪日，仍存在相當大的變數，不僅取決於李在明訪美會晤川普的具體日程，屆時石破茂能否坐穩首相寶座仍是未知數。自民黨在去年眾議院選舉、今年7月20日參議院選舉接連未能取得過半席次，迎來創黨以來的第二大挫敗，因此黨內預計8月8日召開兩院議員總會，追究敗選政治責任，不排除逼宮石破茂，要求請辭自民黨總裁一職。

針對李在明是否確定訪日，南韓總統辦公室發言人姜由楨強調，「目前局勢尚未明朗」，承諾將在韓美峰會的日程確定後，再向外界報告。外界分析，石破茂極有可能在9月底前明確表態是否請辭。

據悉，一旦李在明敲定出訪日本行程，將是2023年3月南韓時任總統尹錫悅出訪東京會晤日本時任首相岸田文雄後，時隔2年5個月再度有南韓總統出訪日本，而外界也將觀察雙方是否修復並重啟「穿梭外交」，對李在明所提的「實用外交」起到關鍵作用。

另外，李在明今年6月前往加拿大出訪七大工業國組織（G7）峰會，並與石破茂進行會談時，曾率先提議修復韓日穿梭外交，凸顯其亟欲改善日韓關係的強烈意志。