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川普喊「日本投資5500億」是美國的錢了！　嗆歐盟沒付就加稅

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日大談對外貿易成果，不僅把日本在美日關稅談判中承諾的5500億美元投資形容為「像棒球選手簽約時拿到的簽約金」，更直言「這是我們的錢，我們要拿來投資」。

根據NHK報導，川普5日接受CNBC電話訪問時表示，日本這筆承諾投資就如同「棒球選手的簽約金」，是屬於美國的投資資金。他也指出，歐盟方面所允諾的6000億美元同樣不需償還，華府可全權決定用途。

針對歐盟方面，川普也不留情面地表示，歐盟承諾投資的6000億美元「無需償還」，美國能將其投資在任何想投資的領域；但若歐盟沒兌現承諾，他將考慮提高對歐商品的關稅。

針對這項美日協議，美方也設定了具體的監督機制。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，針對日本的投資協議，將會每季檢視執行情形，若川普對進度感到不滿，便可能重新啟動對日本汽車與其他商品課徵25%關稅的計畫。

報導指出，接下來重點將是日本和歐盟是否能履行投資承諾，以及川普政府如何評估這些實際執行情況。

另一方面，川普也提到與中國的貿易協商進展順利，稱雙方「非常接近達成協議」，並預告若談判成功，他計畫於年底前與中國國家主席習近平會面。

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