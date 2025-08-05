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日本夜空驚見UFO！詭異搖晃漂浮　目擊畫面曝光

日本夜空驚見不明飛行物體？神秘光影盤旋後消失　氣象專家也難以解釋

▲有日本民眾在高知市的夜空中拍下一道不斷搖晃、飄浮的詭異光點，疑似不明飛行物體。（圖／翻攝ライブドアニュース編集部）

圖文／CTWANT

今年6月30日晚間，有日本民眾在高知市的夜空中拍下一道不斷搖晃、飄浮的詭異光點，就連氣象專家都難以解釋。而高知縣「未來科學館」的工作人員在看完民眾拍下的影片後，也向媒體表示：「確實屬於不明飛行物（UFO）。」

據日本《高知放送》報導，化名為「小舞」（まいさん）的拍攝者，在6月30日晚間9時多時，在高知市帶屋町2丁目的弘人市場（ひろめ市場）拍下。當晚，她正外出參加當地傳統夏祭活動「名越祭」，回程途中卻看到天空中有一群在飛行的光點。

小舞在受訪時指出，由於這群光點看起來距離並不遠，大約等同於滑翔傘的高度，因此她一開始以為只是排成V字編隊飛行的鳥類或無人機，但後來發現光點在數秒內消失，才發現光點並不尋常。此外，小舞仔細觀察自己拍下的影片，又發現該光點先是呈現綠色，但在飛行中逐漸變為發光的白色，最後才逐漸消失。

《高知放送》將小舞拍下的影片拿給高知地方氣象台，氣象專員表示，影片拍攝當晚高知市天氣晴朗，沒有低矮的雲層可以反射光源，也沒有雷電或其他氣象現象，因此可以排除是光源投影的可能性，但他也表示：無法解釋這支影片中的現象。

高知未來科學館解說員前田雄亮在檢視影片後則認為，影片中在飄浮光點旁的明亮恆星是牛郎星，由於6月30日當天的天象、時間與方位，都與影片拍攝吻合，因此他認為確實有東西在天上飄浮。

此外，前田表示以他個人的意見，懷疑比較可能是「像布一樣的東西在空中飄行」，因為根據氣象速去，當天高知市的風速是每秒5公尺，因此布類或其他織品，很有可能隨風在空中飄行。至於該光點後來為何消失，前田則推測可能是飛行角度改變、或物體離開光源照射範圍，導致視覺上「消失」的錯覺。

不過，由於至今尚無任何掉落物被發現，也沒有更多目擊者提供佐證。前田表示：「若有更多目擊者或找到實體殘留物，才有機會釐清它是什麼。但就目前證據來看，它仍屬於『無法確認』的飛行物體。」

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