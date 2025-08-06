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普丁擬送川普「禮物」拖延戰事！　俄羅斯傳有意空中停火

▲普丁無意全面停火，預計以空中停火換取川普撤銷「次級制裁」。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁無意全面停火，預計以空中停火換取川普撤銷「次級制裁」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯正考慮向美國總統川普提出一項「空中停火」方案，暫停對烏克蘭的飛彈與無人機空襲，但不包括地面戰鬥的終止。此舉被視為莫斯科方面希望化解華府制裁壓力，並試圖藉由局部妥協換取談判空間。

《彭博》（Bloomberg）引述知情官員指出，該提案並非真正的停戰協議，而是以限制性停火作為外交工具。莫斯科希望此舉能緩解美國對俄羅斯石油買家實施「次級制裁」的威脅。知情人士透露，克里姆林宮的目標仍是全面掌控烏克蘭東南部，包括頓內茨克、盧甘斯克、扎波羅熱與赫爾松等地，並無立即談和的意圖。

美國總統川普近期對俄國提出最後通牒，要求在8月8日前達成停火協議，否則將對進口俄油的國家加徵100%關稅。此舉被外界視為川普政府對俄烏戰爭加大施壓的一環。川普已派出中東特使魏科夫（Steve Witkoff）前往基輔與莫斯科推動技術性協商，而俄方正是在此背景下提出所謂「空中停火」。

消息人士指出，此方案可能具吸引力，特別是對希望戰火降溫的西方國家而言，但目前尚未獲得烏克蘭方面公開回應。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前與川普通話，談及擴大中的俄羅斯空襲，並就軍事合作和制裁措施進行磋商。

美方內部對俄方動機仍持高度懷疑態度。有官員警告，俄羅斯此舉可能只是策略性緩兵之計，旨在拖延戰事並分化美歐陣營。外界也擔心，若川普接受部分妥協，可能削弱烏克蘭在未來談判中的主權訴求與立場。

綜合外電報導，川普表示魏科夫最早於今（6日）展開第五次訪俄行程；克里姆林宮稱魏科夫可能會見普京。與克宮關係密切的莫斯科政治顧問馬爾科夫則表示，「川普需要某種『禮物』，要俄羅斯作出讓步，空中停火可能就是這樣的禮物。」

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