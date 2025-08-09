　
美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普「付清節大禮」，台灣關稅竟是疊加20%。（圖／路透社）

網搜小組／劉維榛報導

美國對等關稅大多數國家都是採疊加方式計算關稅，而台灣真正的關稅數字是「原關稅加上20%」。旅美學者翁履中指出，以工具機等產品為例，原稅率加上20%，以及今年9%的匯率升值，等於競爭力一次削弱約3成，喊話執政者要採取紓困和補助，同時他也建議央行適度讓台幣貶值，替出口企業爭取喘息空間。

翁履中在臉書粉專《中間觀點：解讀政治，看懂世界》以「對等關稅疊加效應，台灣出口競爭力流失風險上升，穩住產業信心是當務之急」為標題發表對疊加關稅的看法，他說，目前台灣出口製造業正同時承受美國暫時性20%對等關稅、新台幣升值與貿易談判遲遲無果的三重壓力。

經濟部終於證實，8月7日生效的關稅並非單純的20%，翁履中直言，若再加反傾銷或反補貼稅，成本更高。尤其台灣並未獲得歐盟「疊加豁免」，與日韓相比談判進度落後，使出口競爭力進一步下滑。

翁履中指出，在美方眼中，降稅的交換條件可能是「對美加大投資」或在「科技戰略領域讓步」。台積電在美千億美元擴廠暫時爭取到半導體免稅，但傳統製造業如金屬工具機、緊固件、不鏽鋼面板等仍是首當其衝的犧牲者。今年新台幣升值約9%，等於在關稅之外再加一層壓力。業界反映已有訂單延後或取消，信心下滑。超過3000名業者參加經濟部與美方律師舉辦的線上說明會，凸顯市場對新規的不安。

翁履中說，雖然行政院雖已啟動穩就業、產業轉型、紓困貸款與多元市場開拓等方案，但在國際談判桌上的籌碼仍有限，暫時性關稅若無法靠國內對策撐住，產業掏空風險將快速擴大。

「這一次的衝擊，數字說得很清楚！」翁履中直呼，8月7日生效的對等關稅，並非單純加徵20%，而是疊加在原本最惠國稅率之上，例如輸美工具機原稅率約2至4%，加上新關稅後實際稅率為20至24%，「再疊加今年9%的匯率升值影響，等於競爭力一次性削弱30%左右。」

翁履中認為，需要特別注意這不只是工具機產業的困境，因為其他台灣出口產品同樣遇到疊加關稅影響，對台灣來說，作為出口導向經濟體，當台灣持續加大對美國市場的依賴，無法簽訂FTA或是任何貿易協定，如今遇到關稅戰，就呈現出明顯的結構性劣勢。面對美國的強勢貿易策略，坦白說，沒有任何國家能「輕鬆解套」。

正因如此，這是一個必須政治休兵、全民共體時艱的時刻；國內要團結，不要害怕承認產業掏空危機正在發生。面對這空前危機，翁履中向執政者喊話，現在採取的紓困和補助是正確的做法，毫無疑問這是立刻幫助產業的第一步！穩住信心是台灣現在需要的努力，除此之外，建議央行適度讓台幣貶值，替出口企業爭取喘息空間。

對於這場川普關稅戰，翁履中苦口婆心向政壇再次喊話，其實20%跟20%疊加，除了受影響的企業主會計算差距之外，一般老百姓更關心的是自己的工作和薪資還能不能養家糊口，換句話說，媒體上或是政治人物如果因為關稅而進行的相互指責，言詞交鋒，除了宣洩不滿之外，實際上對台灣並沒有幫助。

翁履中最後提醒，台灣雖然面臨來自對岸的壓力，但當前最大的挑戰是美國的全球關稅戰。如果台灣能制定對策，穩住國內基礎，撐過關稅戰前期，美國幾個月後調整政策的可能性很高。利用台灣的經濟實力穩定產業，不僅能保護台灣產業，也是未來談判時的重要籌碼。「對，聽起來很樂觀，但台灣沒有悲觀的本錢，更沒有內耗的理由。」

08/08 全台詐欺最新數據

6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

中橫新白楊至洛韶路面刨鋪施工　8／11～31整點放行

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

東部海域6.2地震後！澎湖漁民捕獲「罕見地震魚」　專家解釋了

交通部號召13家企業捐款逾5千萬　助821受災戶修繕家園

台灣關稅疊加20＋N「轉眼就被害了」　醫怒：難怪不肯說明

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

美國總統川普（Donald Trump）宣布，將於8月15日在美國阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行會談，外界預料雙方將針對烏克蘭戰爭進行談判。值得注意的是，川普稍早曾暗示，烏俄和平協議恐涉及「領土交換」，引發各界關注。

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報就說明

台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報就說明

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

美對台「疊加關稅」再加20％　凌濤轟賴政府黑箱蓋掉產業生機

美對台「疊加關稅」再加20％　凌濤轟賴政府黑箱蓋掉產業生機

