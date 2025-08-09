機智應對川普！庫克「大師級手段」最後拯救蘋果　獲華爾街狂讚

▲蘋果執行長庫克6日下午前往白宮宣布蘋果的對美投資計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與蘋果（Apple）執行長庫克8月初先後赴白宮，與美國總統川普會談，成功為各自企業爭取有利政策。黃仁勳協助輝達獲得美國商務部晶片出口許可，打開中國市場；庫克則宣布蘋果擴大投資美國本土，推動供應鏈本地化，降低關稅風險，展現大師級策略手腕，股價創下近5年來最大單周漲幅。

綜合外媒報導，黃仁勳在會談後獲得美國政府支持，美國商務部開始核發許可證，允許輝達將其H20晶片出口至中國，為公司在全球最大晶片市場之一的中國打開銷售通路。此舉被視為川普政府在美中緊張氛圍下，對重要科技企業的策略性鬆綁，將有助輝達緩解禁令壓力，穩住業績成長。

同日，庫克與川普聯合宣布蘋果將在未來四年內對美國企業及本土零件製造投入1000億美元，這是繼今年2月宣布5000億美元長期投資計畫後的進一步擴大，蘋果總投資承諾因此提升至6000億美元。蘋果指出，這項投資計畫不僅將促進更多海外企業採購美國製造的零件，也將直接拉升對美國晶片需求，推動國內高科技產業發展。

川普對蘋果的投資計畫表示高度肯定，強調因為蘋果加大美國生產投入，該公司將有機會免於面臨進口晶片關稅可能倍增的衝擊。市場先前擔憂關稅政策若維持，蘋果本季度可能須承擔超過10億美元的額外關稅成本，嚴重影響獲利表現。

針對蘋果應對關稅風險，摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）指出，庫克在高度不確定的國際貿易環境中，展現了大師級的策略應變能力，成功化解風險，維護企業利益，因此給予蘋果股票「增持」評級。

受利多消息激勵，蘋果股價於8月8日大漲4.2%，本周累計飆升13%，創下五年多來最大單周漲幅，市值單周增加逾4000億美元，達3.4兆美元，排名全球第三，僅次於輝達（4.4兆美元）及微軟（3.8兆美元），展現市場對蘋果前景的強烈信心。

此次黃仁勳與庫克接連出訪白宮，彰顯兩大科技巨頭積極布局全球政策與供應鏈調整，以因應美中貿易摩擦及晶片產業競爭，並透過與政府良好溝通，為企業營運爭取最大利益。尤其庫克以擴大投資本土化方式，成功緩解關稅風險，獲得華爾街分析師高度評價，讓蘋果在波動市場中依然維持強勁成長動能。