國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美墨關係緊張！墨西哥總統狠拒川普「出兵掃毒」：不接受美軍入侵

▲▼墨西哥總統薛恩鮑姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥總統薛恩鮑姆。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）公開反對美國總統川普下令軍事鎖定墨西哥販毒集團的舉措，明確否認美方會入侵墨西哥領土。此舉源自川普政府將部分販毒集團列為恐怖組織，並授權五角大廈可對其採取海外軍事行動，引發美墨關係緊張。薛恩鮑姆強調，美墨將持續合作，但「入侵絕非選項」。

美媒《紐約時報》透露，川普私下簽署行政命令，賦予美國軍方在海上及外國領土對販毒集團展開直接軍事行動的權限。美國國務卿盧比歐指出，這將使美國能動用國防部及情報單位等資源，更積極鎖定販毒及其他非法組織，「必須視他們為武裝恐怖組織，而非單純販毒集團」。

根據《衛報》，川普政府自2月起將7個犯罪集團列為外國恐怖組織，其中包括5個墨西哥販毒集團，理由是這些集團透過滲透西半球多國政府，對國家安全構成威脅。此一指定擴大了美國針對販毒集團的法律手段，除了限制成員行動，還能追訴任何提供物質支援者。

此外，川普政府在美墨邊境部署數千名現役軍人，並利用無人機與偵察機加強毒品及移民管控，尤其針對芬太尼等強力毒品的流入。這次授權更標誌著美國對拉丁美洲戰略的重大升級，可能開啟美國單方面軍事介入該地區的新局面。

前美國緝毒局副局長萊利（Jack Riley）支持川普的決策，認為這是反恐戰略邏輯的延伸，有助於提升對販毒集團的打擊力度，並強化聯邦機構海外行動能力。不過，他也提醒該命令可能面臨美國國內法律挑戰，因為缺乏國會授權。

在墨西哥，安全專家普遍持謹慎甚至反對態度。全球跨國犯罪倡議組織北美觀察站主任門德斯（Cecilia Farfán-Méndez）批評此政策誤判非法市場本質，不僅無助於瓦解販毒集團，反而損害美墨合作關係。她指出，此時正值兩國洽談關稅及安全協議的敏感階段，任何單方面軍事行動都可能成為雙方合作的絆腳石。

美墨兩國歷來在安全領域有密切合作，從卡爾德龍總統任內的「梅里達倡議」開始，但美軍直接進駐墨西哥土地被視為禁區。門德斯強調，川普政府此舉恐跨越紅線，導致墨西哥停止與美方合作，並讓墨西哥質疑雙邊合作的實際利益與未來方向。

墨西哥薛恩鮑姆川普美國五角大廈

