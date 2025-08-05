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韓國新任外長在美表態：時刻警惕競爭對手中國的崛起

▲▼南韓新任外交部長趙顯（Cho Hyun）。（圖／路透）

▲南韓新任外交部長趙顯（Cho Hyun）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

韓國新任外長趙顯3日接受美國《華盛頓郵報》採訪，談關稅問題、地區局勢，提到對中國崛起已經是「競爭」對手，時刻要保持最高警惕，也會向中國傳信息，「我們希望保持良好關係，同時希望在雙邊及地區事務中都遵守國際法。」大陸學者董向榮分析，中國是韓國第一大貿易夥伴，中國崛起最大受益者韓國也是之一，同時對華貿易賺取大額順差，身為韓國外長做出這樣發言，「令人遺憾。」

《環球時報》今5日引述外媒《華盛頓郵報》消息稱，趙顯指出，韓國政府立場是在與美國、日本開展合作的同時，也致力於與中國建立並保持良好的關係。

談到如何應對來自中國的挑戰？趙顯宣稱，在東北亞，中國與周邊國家的關係變得「有些棘手」，「我們看到中國在南海和黃海的行為」。他補充稱，在經濟方面，中國發展得如此之好、如此之快，已經成為一個「競爭對手」。

被問及「什麼是正確的對華政策」？趙顯先說，「我們對中國的崛起及其帶來的挑戰保持著相當高的警惕。」接著又稱，「但我們會努力向中國傳遞這樣的信息，我們希望保持良好關係，同時希望你們在雙邊及地區事務中都遵守國際法。」

趙顯指出，這意味著韓國會與日本、美國合作，與此同時必須與中國進行接觸，「單純試圖遏制中國並不會取得我們期望的效果。」

針對韓國外長涉華言論，中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮向《環球時報》分析，韓國外長的政策基調偏向美日，對中國的評價沿用美國等西方國家的一套話語體系。從其發言中不難看出，保守色彩佔據主導，即使有一些進步的表達，也是基於韓美同盟和美日韓三邊合作的基本框架。

董向榮提到，中韓建交以來，政治、安全、經濟等領域的互動讓雙方都受益良多。中國長期是韓國第一大貿易夥伴，韓國從對華貿易中賺取了大額順差，無疑是中國崛起的受益者。「韓國外長在這樣一個重要場合對中國崛起表達警惕，這樣的表述令人遺憾。」

另外，《華盛頓郵報》報導也提到，趙顯此次訪美是在韓美關係微妙之際進行的。美國總統川普宣佈與韓國的貿易協議框架，韓國進口商品將面臨15%的關稅；韓國將在白宮的指導下向美國投資3500億美元，並購買1000億美元的美國能源產品。趙顯將其視為「勝利」。

「對於韓國而言，這或許是無奈之舉。」董向榮表示，在美強韓弱的力量結構以及同盟體系中，韓國往往只能被迫接受美國的要求。
 

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