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黑金詐毒一槌擊破！　南檢委託拍出曳引車、挖土機758萬元

▲台南地檢署與行政執行署台南分署合辦聯合拍賣會，變賣查扣之曳引車、半拖車與挖土機等犯罪工具。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署與行政執行署台南分署合辦聯合拍賣會，變賣查扣之曳引車、半拖車與挖土機等犯罪工具。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實行政院「五打七安」政策，行政執行署台南分署5日上午舉辦聯合拍賣會，受台南地檢署囑託拍賣偵查中查扣的曳引車、半拖車與挖土機等共13部車輛與機具，拍定總價達新台幣785萬3000元，所拍得價金將依法解繳台南地檢署，成為實現即時變價、即時制裁犯罪所得的具體成果。

▲台南地檢署與行政執行署台南分署合辦聯合拍賣會，變賣查扣之曳引車、半拖車與挖土機等犯罪工具。（記者林東良翻攝，下同）

法拍會邀請行政執行署署長繆卓然、台灣高檢台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等人到場，拍賣開始前進行象徵性宣誓儀式，由貴賓們手持法槌擊破「黑」、「金」、「槍」、「毒」、「詐」五字，宣示打擊犯罪、變價制裁的堅定決心。

拍賣會上最高成交標的為2022年式的達富曳引車，起拍價85萬元，最終以245萬元拍定，反映出民眾對新型車輛的高度關注。

▲台南地檢署與行政執行署台南分署合辦聯合拍賣會，變賣查扣之曳引車、半拖車與挖土機等犯罪工具。（記者林東良翻攝，下同）

鍾和憲檢察長表示，此次拍賣標的是檢察官偵辦詐欺及違反《廢棄物清理法》案件所查扣的財物，透過變價不僅有效剝奪不法所得，也讓公益與正義不需等到判決確定便能提前實現。他強調，地檢署與執行分署密切配合，以實際行動展現政府打擊詐騙與環保犯罪的堅強意志。

繆卓然署長則指出，行政執行署持續配合檢方查扣犯罪工具並辦理拍賣，尤其針對詐騙集團不法財產，讓「騙騙不到、騙到也花不到」。此外，分署當日另拍賣8部汽車，拍得價金41萬2500元，也成為打詐成果的一部分。

▲台南地檢署與行政執行署台南分署合辦聯合拍賣會，變賣查扣之曳引車、半拖車與挖土機等犯罪工具。（記者林東良翻攝，下同）

台南高檢黃玉垣檢察長則呼籲，近期詐團冒用檢察官名義與照片進行詐騙頻傳，民眾務必提高警覺，檢察官絕不會加LINE要求民眾匯款，如有疑問務必撥打165反詐騙專線查證，切勿輕信陌生訊息或來電。

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