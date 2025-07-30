機場黃牛超劣「吃330張紅單」挨罰百萬擺爛　執行分署查封土地

▲桃園分署今天針對機場違規攬客黃牛強力查封名下土地。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導



法務部執行署桃園分署針對機場違規攬客黃牛裁罰案件，日前查扣金錢、車輛外，今（30）日對張姓義務人所有之不動產進行現場查封作業，桃園分署指出，敬告機場黃牛勿存僥倖之心，桃園分署將強力執法，以維護國家機場門面秩序。



桃園機場近年發生多起違規攬客致生危害公共安全案件，引發社會關注，經配合航警局、桃園機場公司、大園警分局等機關橫向聯繫後，認為攬客黃牛行為已傷害公權力。其中，張姓義務人多年前從事機場違規攬客，遭裁罰累積逾330張罰單，滯納金額逾百萬元，因其名下無財產且無工作，即使被抓仍不在乎，多年來一再以身試法，近年行蹤不明，致使罰單無法納徵。

▲桃園分署今天會同移送機關針對張姓攬客黃牛強力查封其名下土地。（圖／桃園分署提供）

近日執行人員重新清查發現，其名下多了數筆不動產，研判可能係繼承分割而來財產，桃園分署立即予以查封。今天會同地政機關與移送機關人員至現場指界，未來將透過拍賣程序，讓罰單得因拍賣而納徵欠收款項，以保障國家公法債權，打擊機場違法攬客黃牛，維護國家機場門面尊嚴。

桃園分署重申，未來將對機場違規攬客之案件持續加以強力執行，若符合相關要件，將對其為限制住居或向法院聲請拘提、管收等強制處分；桃園分呼籲，國人進出機場請搭乘合法交通工具，除保障自身安全外，亦可杜絕機場黃牛違規攬客情事，遇機場黃牛違規攬客，請立即通報航警機關，共同守護國門安全秩序。