第1次！彰化執行分署法拍4.5萬顆泰達幣　還有挖土機、賓士可買

▲法拍市集出現泰達幣。（圖／記者唐詠絮翻攝)

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化分署首見拍賣泰達幣！法務部行政執行署彰化分署將於下週二（8月5日）舉辦「卦山法拍市集」，當天最吸睛的標的是泰達幣4萬餘顆，本件為彰化縣境內第一次法拍虛擬貨幣。被告以臉書及LINE刊登股票投資推薦、AI選股等文章，並以購買虛擬貨幣分潤給平台老師才能提領投資款等話術，誘使被害人陸續匯款或交付現金，涉犯加重詐欺等罪嫌，經判決諭知沒收該批虛擬貨幣後，由彰化地檢署囑託分署拍賣，雙方共同攜手打詐，貫徹行政院「五打七安」重大政策。

此外，當天拍賣標的還有一台KOMATSU挖土機，以及二部三菱FUSO大貨車，排氣量高達17737C.C.。被告涉嫌違法傾倒廢棄物，挖土機及清運用車輛經判決宣告沒收後，南投地檢署囑託分署拍賣，希望能藉此禁絕再犯，一起守護國土與家園之清淨。對挖土機及這二部大車有興趣的民眾，可以在7月31日上午9時40分至10時40分，前往經濟部水利署第四河川分署機具保管場(雲林縣林內鄉新光路2-1號)觀覽車況。

當天拍賣物品，還有TOYOTA與BENZ房車、日野與中華貨車等其他11部分署欠費義務人車輛，於拍賣日前一日(8 月4日)上午9點半至10點半，在彰化縣花壇鄉中山路二段367之5號開放賞車。對虛擬貨幣、挖土機、車輛有興趣的民眾，可於8月5日當天上午9點半到分署員林新址登記領取號碼牌，上午10點開始喊價競標，價高者有機會得標。

同時，分署上午9點半同場加映民生物品變賣市集，品項繁多，有送禮自用兩相宜的南投杉林溪高山冬茶，還有開學後學子最需要的涼被、襪子、文具小物，以及老少咸宜的花生、護膝、護腕、沐浴乳、手工香皂、毛巾、洗碗布、木雕、壽山石等，變賣市集品項皆依現場定價出售，適合全家大小一起來參觀選購。

彰化分署於7月1日已喬遷進駐「員林大道二段 102 號」新廳舍，這是搬遷後第一次舉行的「卦山法拍市集」 。8月5日上午想體驗參加法拍市集，或競買虛擬貨幣、挖土機與車輛的民眾，請記得移師到員林新辦公室；當天下午2點半，在新址還有彰化與南投縣境不動產的法拍會。有興趣的民眾可上分署官網或臉書，瀏覽本次活動各項拍賣公告、變賣物品照片及圖鑑。