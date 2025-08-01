屏東執行分署8月拍賣會登場　加密貨幣、漁船都買得到

▲德鴻發號漁船拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於8月5日舉辦「加密貨幣專場拍賣會」及「123聯合拍賣會」，上午首度公開拍賣查扣的泰達幣（USDT）共35,295.33顆，吸引虛擬資產投資人關注；下午場則推出遠洋漁船德鴻發號、不動產與公司股份等標的，形式多元、標的豐富，歡迎民眾踴躍參與競標。

屏東執行分署表示， 114年度8月份123聯合拍賣日將於8月5日上午10時及下午3點在屏東分署拍賣室(屏東市建豐路180巷28號)熱鬧登場。上午場為「加密貨幣專場拍賣會」，為橋頭地檢署偵辦詐欺案件所查扣之資產，包含35,295.33顆泰達幣（USDT）並設定底價，應買人須於當日10時至10時30分完成登記，持身分證即可參與現場喊價競標，得標後由橋頭地方檢察署負責發送至拍定人之虛擬貨幣錢包，有興趣的民眾可至屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）拍賣公告下項目查詢相關動產拍賣訊息。

接下來的下午場為8月份123聯合拍賣會，當天最受矚目之拍賣標的為遠洋漁船德鴻發號，總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長 27.7 公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為民國81年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣。本案係義務人違反遠洋漁業條例所處之罰緩，拍賣標的漁船之漁業執照換發期限為114年4月15日，拍定人須先繳清本案罰鍰約新臺幣603萬元及其他相關費用，始得辦理過戶登記，請應買人注意。其他動產還有德錩企業股份有限公司股份3,480股(無印刷股票發行)；不動產拍賣標的則有位於霧台鄉、恆春鎮、牡丹鄉、來義鄉、獅子鄉及萬巒鄉等多筆不動產，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。