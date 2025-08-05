吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食：我打算帶一盒回家

▲英國前首相強生出席媒體見面會。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

英國前首相強生昨抵達台灣，並於晚間前往鼎泰豐用餐，他今（5日）形容，自己吃了非常多樣的餃子，還有種口感扎實、帶乳製品口感，外觀像雪球的麵團點心，非常美味。談及接下來想嘗試的菜色，強生認為，應該是鳳梨酥，自己已收到一盒，也打算帶一盒鳳梨酥回去給家人。

英國前首相強生（Boris Johnson）受邀來台，今（5日）上午在由遠景基金會和外交部共同舉辦的「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」發表專題演說，並於下午舉辦媒體見面會。針對台灣對美暫時性關稅為20%，媒體問到，您昨晚到鼎泰豐用餐，知道您對台灣美食相當好奇，接下來還想嘗試什麼台灣美食？

強生表示，自己昨晚吃了非常多樣的餃子，還有一種非常扎實、帶有乳製品口感，外觀像雪球的麵團點心，非常美味，雖然他形容的不太好，但真的很好吃。問他接下來最想嘗試的菜色？「我想是鳳梨酥吧，我已經收到了一盒鳳梨酥，這樣有回答到嗎？我打算帶一盒鳳梨酥回去給家人。」

強生上午在專題演說時提到，自己昨晚去了鼎泰豐，店裡人滿為患，他享受了頓非常好的晚餐，大家品嚐著他見過最豐富、最複雜的餃子種類。他也想起6年前曾幫助位朋友在倫敦開設鼎泰豐，他還嘗試包餃子，儘管他包的不太成功，但如今倫敦已有3間鼎泰豐，顯示台灣文化與影響力正持續在國際擴展。

強生也談及，台英貿易正快速成長中，光今年雙邊貿易額就達到90億英鎊，除了金融服務，蘇格蘭威士忌品牌「約翰走路」（Johnny Walker）在台灣也非常熱銷，對蘇格蘭經濟相當有益，台英應進一步加強雙邊經濟夥伴關係。